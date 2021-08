Kolos na glinianych nogach. Olbrzymie długi Barcelony

Prezydent FC Barcelony - Joan Laporta w poniedziałek przedstawił wyniki audytu finansowego w klubie. O problemach Katalończyków wiadomo od dawna, ale zaprezentowane wnioski są druzgoczące

Joan Laporta w marcu ponownie został prezydentem Barcelony. Zastał klub w fatalnej sytuacji finansowej po Josepie Marii Bartomeu.

Na domiar złego, w sierpniu „Blaugrana” straciła największą gwiazdę - Lionela Messiego. Nie była w stanie sprostać wymaganiom płacowym Argentyńczyka, który zdecydował się na przejście do Paris Saint-Germain.

Część zawodników stopniowo zgadza się na obniżenie wynagrodzenia. Jednym z pierwszych był Gerard Pique, dzięki czemu Barcelona mogła zarejestrować nowych piłkarzy, jak Memphis Depay. To jednak tylko odrobinę naprawia sytuację. Straty Barcelony są olbrzymie.

Poprzedni sezon zamykamy z 481 mln euro straty. Wydatki na pensje to 103 proc. naszych przychodów. To dużo gorszy wynik niż nasi rywale (…) Straty wynikające z pandemii to w sezonie 2020/21 91 mln euro - mówił w poniedziałek Laporta.