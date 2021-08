Polskie samoloty lecą do Afganistanu

Dwa polskie samoloty wojskowe są w drodze do Afganistanu, a trzeci wystartuje wkrótce. Na liście do ewakuacji jest około 100 osób - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Powiedział, że sytuacja w Afganistanie jest niestabilna. „Samo zorganizowanie od strony technicznej załadunku tych osób od samolotów, które pojawią się w Kabulu dla wszystkich jest dużym wyzwaniem. Tu chodzi o zweryfikowanie osób, które pojawią się na lotnisku” - powiedział.

Pytany ile osób mają zabrać polskie samoloty. „W tej chwili na liście osób do ewakuacji jest około 100 takich osób, które współpracowały, czy to z Polskim Kontyngentem Wojskowym czy z naszą placówką. Natomiast ta sytuacja jest dynamiczna” - powiedział Dworczyk.

Zapewnił, że Polska zrobi wszystko, żeby ewakuować Afgańczyków współpracujących z polską stroną. „Tak jak pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, zrobimy wszystko, żeby każdy, kto współpracował z polskimi żołnierzami i dyplomatami, a dzisiaj potrzebuje pomocy, taką pomoc uzyskał” - powiedział minister.

