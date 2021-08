"The Times": Ameryka Bidena wróciła … do domu

Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu dowodzi, że prezydent Joe Biden jest bardziej zainteresowany sprawami krajowymi niż obroną wolności na świecie i ich sojusznicy muszą to brać pod uwagę - pisze we wtorek brytyjski dziennik „The Times”.

W swoim pierwszym adresowanym do świata przemówieniu po objęciu urzędu prezydent Biden oświadczył: +Ameryka wróciła+. Bardziej trafnym określeniem wydaje się być, przynajmniej jeśli chodzi o nastawienie, że Ameryka wróciła do domu - pisze w komentarzu redakcyjnym „The Times”.

Gazeta podkreśla, że efektem decyzji prezydenta USA o wycofaniu amerykańskich wojsk z Afganistanu jest nieuchronny kryzys humanitarny, cierpienie i represje dla ludności tego kraju, zwłaszcza kobiet, ponowny napływ uchodźców do Pakistanu i innych sąsiednich państw oraz nawrót islamskiego terroryzmu, „a to zniszczy zaufanie wolnego świata i dysydentów w autokratycznych państwach do amerykańskiego przywództwa”.