LNG to tańsze i czystsze paliwo dla transportu

W związku z zaostrzeniem standardów emisji spalin w ramach normy Euro 7 firmy transportowe coraz częściej wykorzystują tabor ciężarówek zasilanych LNG. Również ze względu na koszty.

Zastosowanie gazu LNG pozwala na obniżenie kosztów paliwa o 30 proc. Niższa jest także emisja CO2 o 10 proc., obniża się także hałas spowodowany ruchem pojazdów zasilanych LNG o 10 proc.

Zmiana taboru to dla każdej firmy wysoki koszt, a szczególnie odczuwalne może to być w przypadku mniejszych przedsiębiorców, dla których kwestie ekologiczne nie muszą być priorytetem. Co więcej potrzeba przejścia na flotę elektryczną może być dla branży wyzwaniem logistycznym, gdyż zasięg samochodów elektrycznych nie gwarantuje komfortowej pracy nawet dla aut dostawczych, w przypadku mniejszych dostaw czy kurierów, a co dopiero dla ciężarowych.

Transport ciężki w Polsce coraz odważniej stawia na gaz ziemny. Rośnie flota pojazdów napędzanych gazem, szybko przybywa stacji tankowania LNG – powiedział Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG podczas podpisywania wieloletniej umowy na dostawę 30 tys. ton gazu skroplonego dla firmy Bisek Asfalt.

Dlatego też rośnie popularność LNG jako paliwa pomostowego. Potwierdzają to statystyki rejestracji pojazdów powyżej 3,5 t zasilanych LNG. Według danych SAMAR na podstawie CEPIK jeszcze w 2019 roku zarejestrowano zaledwie 15 takich pojazdów, w ubiegłym roku 650, a w pierwszej połowie 2021 - już 655. W 2019 roku zarejestrowano w sumie ponad 28 tys. nowych pojazdów powyżej 3,5 t zasilanych dieslem, 78 - CNG (sprężony gaz ziemny), rok później liczby te wynosiły odpowiednio ponad 19,5 tys. i 96, a w pierwszej połowie 2021: ponad 15 tys. i 133.

Jak podkreślił Henryk Mucha, prezes PGNiG Odbór Detaliczny, samochód ciężarowy napędzany gazem ziemnym jest w stanie przejechać nawet 1500 km na jednym tankowaniu. To oznacza znaczną optymalizację kosztów dla biznesu transportowego, a także wzrost konkurencyjności tych firm na rynku UE. A trzeba pamiętać, że Polska branża transportowa jest liderem w Europie.

Widoczny trend zwiększonego zainteresowania pojazdami ciężarowymi zasilanymi LNG to m. in. efekt zalet wynikających z przejścia z silników spalinowych. To pokazuje, że chętnie zmienia się mentalność właścicieli firm transportowych, którzy nie tylko szukają oszczędności, ale też ich świadomość odnośnie aspektów ekologicznych prowadzenia biznesu stale rośnie - mówi Łukasz Byczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Wśród głównych czynników decydujących o przejściu na LNG wymienia się m.in. niższe koszty.

Nawet w przypadku wzrostu cen LNG, w porównaniu do diesla ceny pozostają niższe, a pamiętać należy, że firmy transportowe mogą z dostawcami gazu uzgodnić stałą, korzystną dla siebie stawkę. Przy przejściu na LNG nie ucierpi również logistyka i nie zwiększy się czas obsługi, gdyż podobnie jak w przypadku diesla możliwa jest instalacja stacji tankowania na terenie firmy wraz z całą niezbędną infrastrukturą i wsparciem technicznym. Istotne oszczędności, jakie można uzyskać wynikają również ze zwolnienia z opłat MAUT w Niemczech i niższych opłat drogowych we Włoszech. Co ważne, wprowadzenie ulg rozważają inne kraje Unii Europejskiej, w tym Polska - dodaje Łukasz Byczkowski.

Szacuje się, że w skali globalnej sektor transportowy odpowiada obecnie za około jedną czwartą światowych emisji CO2. Dlatego też nie bez znaczenia jest również aspekt czystości powietrza. Jakie efekty zmiana zasilania silnika przynosi w praktyce?

Pojazdy zasilane LNG są bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne diesle. Litr diesla generuje około 2,6 kg CO2, a średnie spalanie naszych ciągników to 33 l/100 km. Przy około 1,5 mln km, które przejeżdżają rokrocznie nasze pojazdy, dzięki przejściu na LNG jesteśmy w stanie zredukować emisję dwutlenku węgla o niemal 1,29 mln kg CO2 w skali roku - mówi Małgorzata Bilska z Duon Logistyka sp. z o.o., którego flota stale rozszerzana jest o ciężarówki zasilane LNG.

PR/RO

