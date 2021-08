Waszczykowski: Kreml będzie nas niszczył

„Możemy się spodziewać, że Rosjanie będą testować teraz wiarygodność tej części Europy, wiarygodność sojuszu z Amerykanami, stabilność tej części Europy. Będą próbować szukać luk, naciskać na kraje bałtyckie, na te, które kandydują do Unii Europejskiej i NATO, jak Mołdawia, także może Gruzja” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Witold Waszczykowski, szef MSZ

Siergiej Ławrow oświadczył, że chce wznowienia małego ruchu granicznego z Polską w Kaliningradzie.

Po pierwsze zacznijmy od tego, że forma proponowania powrotu do tego rozwiązania, które kiedyś istniało, jest zadziwiająca. To nie może być apel Ławrowa. Jeśli on by poważnie myślał o tym, to należałoby najpierw nawiązać normalne relacje ze stroną polską, których on nie chciał utrzymywać od lat. On od wielu lat nie chciał spotykać się z polskimi ministrami, również ze mną. W 2016 roku podejmowałem próby, aby nawiązać bliższe relacje z Rosjanami, wysyłałem wiceministrów, także to nieładnie wygląda, że on w ten sposób próbuje nie tyle nawiązać relacje z nami, ale rozwiązać sobie jakiś problem lokalny - stwierdził Waszczykowski.

Po drugie, to rzeczywiście może tak wyglądać. Jest to oczywiście daleka droga, ale dzisiaj technicznie możliwa. Zanim byśmy to łączyli z Afganistanem i z tym procederem, o którym pani mówi, to przecież mamy już tego typu, podobny proceder organizowany tutaj na miejscu przez Białoruś, przez Łukaszenkę, który próbuje na siłę wypychać tych ludzi na Litwę i do Polski i jeśli miałby dostęp przez Kaliningrad do Polski, na pewno by to próbował robić, a Rosjanie mogliby mu w tym pomóc. Rzeczywiście pomysł otwarcia małego ruchu granicznego w Kaliningradzie budzi tyle podejrzeń, że nie można traktować go poważnie - dodał.