Tusk przyłapany na kłamstwie. Znowu. Chodzi o Izerę!

Donald Tusk (znowu) kłamał? Samorządowiec ostro podsumował ostatnie wypowiedzi byłego premiera.

W tym wypadku chodzi o rzekomą wycinkę lasu, która ma zostać przeprowadzona po to by na jego miejscu powstała fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. Sprawa lasu bulwersowała opozycję, jednak jak wskazał w liście do PO prezydent Jaworzna Paweł Silbert Donald Tusk kłamał, mówiąc o sprawie.

Zdaniem Silberta nie ma mowy o wycince lasu lecz zagospodarowaniu terenu, który jest zdewastowany:

Teren przeznaczony pod fabrykę elektrycznych aut Izera to nie przyrodniczo cenny las, lecz przemysłowo zdewastowana pogórnicza hałda, wypełniona jałowym kamieniem

Jak wskazuje Silbert nie ma więc mowy o żadnym cennym lesie:

Teren w Jaworznie przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów to teren poprzemysłowy. Napiszę dobitniej – to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dlatego, że została usypana w wyrobiskach innej kopalni – kopalni piasku” - napisał Silbert. Dodał, że teren, na którym „nie ma nawet wód gruntowych”, ponieważ zdrenowała je kopalnia, „jest pocięty liniami kolejowymi, liniami wysokiego napięcia i ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie ulicy kompleksu trzech węglowych elektrowni

Tym samym Donald Tusk po raz kolejny został przyłapany na kłamstwie.

Co po tylu latach jego obecności w polityce nie powinno już w sumie dziwić.

niezależna/ msn/ as/