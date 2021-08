Ratownicy masowo złożyli wypowiedzenia. Teraz będą podwyżki

Na razie nie wiemy, czy wycofamy nasze wypowiedzenia, ale cieszymy się, że wreszcie ktoś chce z nami rozmawiać” - powiedział w rozmowie z RMF FM ratownik medyczny z Gorzowa Wielkopolskiego Michał Jabłoński. Na początku tygodnia wszyscy zatrudnieni w tamtejszym pogotowiu na kontraktach złożyli wypowiedzenia.

Wczoraj dyrektor gorzowskiej stacji zadeklarował zwiększenie stawki godzinowej dla ratowników do 55 złotych. Związkowcy z „Solidarności” gorzowskiego pogotowia postulowali jednak, by była to kwota o minimum 20 złotych wyższa.

Jeśli nie uda się wypracować kompromisu, wypowiedzenia po miesiącu zaczną obowiązywać, a to oznacza, że karetki w Gorzowie zostaną bez obsady.

Warto wspomnieć, że niemal sto procent ekipy ratowników w gorzowskim pogotowiu to pracownicy kontraktowi.

-Dopiero jak podjęliśmy takie radykalne kroki, wreszcie ktoś nas chce wysłuchać - mówi ratownik Michał Jabłoński.

Czytaj też: Nie nosił maseczki, został skazany na więzienie

rmf24.pl/kp