Maląg: Na podniesieniu kwoty wolnej od podatku zyskają emeryci

Przewidziane w Polskim Ładzie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł jest korzystne dla 91 proc. emerytów, 65 proc. emerytów i rencistów nie będzie miało pobieranego podatku – przekonywała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Kiedy mówimy o polityce społecznej państwa, przede wszystkim o polityce prorodzinnej, to jest wielkie wyzwanie i to wielkie wyzwanie rozpoczęliśmy sześć lat temu” – powiedziała minister, która odwiedziła dzienny dom seniora w Kaletach (Śląskie).

„To należy wielokrotnie podkreślać, dlaczego tak ważna jest realizacja polityki prorodzinnej – tej polityki skierowanej dla rodzin z małymi dziećmi, ale także dla seniorów. Tej polityki, na którą nigdy nie miało być pieniędzy, bo przecież tak jak niedawno słyszeliśmy (…), że to, żeby być rodzicem, to jest uciemiężenie – nie dla nas, Dla rządu PiS polityka prorodzinna to jest przede wszystkim wsparcie polskich rodzin – wsparcie polskich rodzin z dziećmi, wsparcie seniorów” – oświadczyła Maląg w swoim wystąpieniu.

Podsumowując ostatnie sześciolecie, przypomniała, że w tym czasie na wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi przeznaczono miliardy złotych – z programów „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, a także na wsparcie dla rodziców w zakresie programów opiekuńczych i rozwój programu „Maluch plus”. W tym pakiecie programów społecznych znalazło się także wsparcie dla seniorów – dodała. „To nie są tylko słowa, to są konkretne liczby, konkretne wsparcie” – wskazała.

Mówiąc o polityce senioralnej wspomniała o przywróceniu wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

„To przede wszystkim jest przywilej, z którego mogą emeryci skorzystać” – dodała. Minister mówiła też o podniesieniu minimalnej renty i emerytury oraz dodatkowym wsparciu w postaci trzynastej i czternastej emeryturze oraz waloryzacji rent i emerytur.

„To wsparcie, takie mocne, finansowe, jest jeszcze pogłębiane poprzez programy, które realizujemy dla seniorów” – dodała, mówiąc o programach „Senior plus” i „Aktywni plus”. „To jest rokrocznie 100 mln zł, w perspektywie 2021-2025 każdego roku będziemy na te programy przekazywać 100 mln zł” – podała.

Minister przekonywała w swoim wystąpieniu, że Polski Ład jest strategicznym wyzwaniem na kolejne lata, który wprowadza kolejne instrumenty wsparcia rodzin z małymi dziećmi – jak zagwarantowanie wkładu własnego czy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł.

Przypomniała, że rząd przyjął niedawno projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe świadczenie ma być wypłacane od 2022 r. na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Świadczenie będzie, co do zasady, wypłacane przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak zadecydować, że chcą otrzymywać je przez rok po 1 tys. zł miesięcznie.

„Ale Polski Ład to także rozwiązania dla seniorów. Wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku pozwoli, że 65 proc. naszych emerytów i rencistów nie będzie miało pobieranego podatku. Rozwiązanie to jest korzystne dla 91 proc. emerytów” – zaznaczyła minister, która dodała, że jest to kolejne duże wsparcie, które ma stabilizować sytuację emerytów. Dla osób, które mimo osiągnięcia wielu emerytalnego nadal będą chciały pracować, rząd ma wprowadzić kolejne rozwiązanie – nieodprowadzenie podatku od pracy.

„Te rozwiązania przede wszystkim mają służyć, abyśmy wspierali polskie rodziny, bo Polska oparta jest na sile polskich rodzin. Dlatego dla nas takim wyzwaniem jest przede wszystkim jest budowanie dobrego czasu dla polskich rodzin – wspieranie ich pod względem finansowym, ale także podniesienie godności polskich rodzin poprzez różnorakie programy, konkretne wsparcia” – oświadczyła.

Minister przypomniała też o rządowej zapowiedzi przekazania 20 mld zł na inwestycje strategiczne, aby zasilić samorządy. Przypomniała o zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że rząd przygotuje projekt ustawy, w którym przekaże w IV kwartale 8 mld zł na poczet wydatków przyszłorocznych w celu stabilizacji wydatków i dochodów samorządów.

„Kiedy analizujemy sytuację budżetową samorządów w przestrzeni od 2016 roku do obecnego roku, to wzrost dochodów samorządów jest ponad 40-procentowy. To pokazuje, że są to rekordowe wzrosty, które przede wszystkim służą Polakom, bo taką Polskę chcemy budować – silną, nowoczesną, która jest przyjazna rodzinom” – oświadczyła minister Maląg.

Minister, która odwiedziła dom senior plus, działający w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach (Śląskie), spotkała się z podopiecznymi korzystającymi z zajęć w tej placówce, nie tylko z osobami starszymi, ale także z dziećmi. Jak powiedziała posłanka Barbara Dziuk, placówka w Kaletach to jeden z pierwszych ośrodków, aplikujących do rządowego programu „Senior plus”. Dzięki dofinansowaniu m.in. doposażono sale i zorganizowano zajęcia. Podopieczni korzystają m.in. z zajęć kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych.

PAP/kp