Wideokonferencja premierów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Morawiecki: Zgodnie z prawem to Białoruś jest odpowiedzialna za imigrantów

Służby Polski, Litwy i Łotwy będą zdecydowanie bronić naszych granic. Obecne działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako element wojny hybrydowej i próbę destabilizacji sytuacji w regionie. Są to działania wymierzone w Unię Europejską jako zemsta za nałożone na Łukaszenkę sankcje - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki po wideokonferencji z szefami rządów Litwy, Łotwy i Estonii.

Wojna hybrydowa i dezinformacja

Jak poinformował Morawiecki, celem rozmowy z władzami Litwy, Łotwy i Estonii było omówienie sytuacji na granicach naszych państw wobec działań władz białoruskich. Szef polskiego rządu wskazał, że służby wszystkich tych krajów będą „zdecydowanie bronić naszych granic”.

Obecne działania reżimu Łukaszenki traktujemy jako element wojny hybrydowej i próbę destabilizacji sytuacji w regionie. Są to działania wymierzone w Unię Europejską🇪🇺 jako zemsta za nałożone na Łukaszenkę sankcje — napisał na Facebooku premier. - Mamy też do czynienia z ogromnym natężeniem działań dezinformacyjnych, z próbami wprowadzania opinii publicznej w błąd. To także element planu Łukaszenki i efekt zabiegów służb jego reżimu — zauważył Mateusz Morawiecki.