Hiszpania nie wpuściła rosyjskich okrętów wojennych

Władze Hiszpanii odmówiły zgody na wpłynięcie do portu w Ceucie, północnoafrykańskiej enklawie tego kraju, dwóch rosyjskich okrętów wojennych. Decyzję w tej sprawie, według hiszpańskich mediów, miał podjąć MSZ w Madrycie.

Jak podał w poniedziałek powołujący się na źródła w resorcie dziennik “El Faro de Ceuta”, negatywna dla Rosjan decyzja zapadła pomimo wcześniejszej zgody ze strony hiszpańskiego ministerstwa obrony.

Z informacji władz Hiszpanii wynika, że postój obu rosyjskich jednostek został pierwotnie zaplanowany na 18-20 sierpnia.

Według dziennika “El Confidencial” jednostki, którym władze hiszpańskie odmówiły prawa do wpłynięcia do Ceuty w celu krótkiego postoju, to niszczyciel łodzi podwodnych Wiceadmirał Kułakow oraz okręt wojenny Altai. Obie jednostki wchodzą w skład Floty Północnej.