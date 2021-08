Nowy spot wizerunkowy LINK4

LINK4 rozpoczął kampanię promującą osiągnięcia firmy na przestrzeni ostatnich pięciu lat. W reklamie LINK4 podkreśla postęp w rozwoju, m.in. pozyskanie pół miliona nowych klientów, dwukrotne zwiększenie liczby sprzedanych polis, zdobycie wielu prestiżowych nagród przyznanych przez najwyższej klasy ekspertów za efektywność kampanii reklamowych. Dzisiaj LINK4 jest drugą najlepiej rozpoznawalną firmą ubezpieczeniową w Polsce.

Przygotowaliśmy nowy spot reklamowy. Nie jest on jedynie telewizyjny, bo dystrybuujemy go także online. Dwa lata temu na konferencji Google Finance powiedziałam, że niedługo jako marketerzy będziemy mogli kompletnie przejść do kanału online. Czyli telewizja się kończy, prasa się kończy, a bardzo dobrym kanałem pozyskania klientów jest za to internet. Niemniej jednak ostatnio zaistniałe okoliczności, w tym pandemia, sprawiły, że takie tradycyjne kanały komunikacji jak telewizja przeżyły swój renesans, bo ludzie, którzy zaczęli częściej przebywać w domu, znowu usiedli przed telewizorami. W LINK4 na przykład odnotowaliśmy większe zainteresowanie reklamą telewizyjną niż w poprzednich latach, stąd też nasza decyzja, żeby cały czas w tym kanale funkcjonować. – mówi Patrycja Kotecka, członek Zarządu i dyrektor Marketingu w LINK4.

Kreację przygotowała agencja Brasil, za planowanie i zakup mediów odpowiadały domy: Sigma i Sales & More. Spoty będzie można zobaczyć w Polsat i Polsat News, TVP1 i TVP Info.