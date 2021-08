Chińczycy będą zamykać tysiące wodnych elektrowni

Chińczycy chcą zamknąć nawet 40 tys. elektrowni wodnych, z powodu ich złego stanu technicznego, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności - podaje portal wnp.pl

Anomalie pogodowe i ulewne deszcze o dużym natężeniu to problem nie tylko w Chinach - jednak teraz okazuje się, że budowane 60-70 lat temu zapory nie są na nie przygotowane. Istnieją obawy, że mogą nie wytrzymać, co mogłoby zagrozić nowoczesnym położonym w dole rzeki obiektom. Już teraz dochodzi do zniszczeń.

W grę wchodzi więc likwidacja starych budowli oraz tych, które powstały bez należytej staranności. Szacunki mówią, że może zostać zlikwidowane nawet 40 tys. obiektów (w Chinach działa ponad 98 tys. elektrowni wodnych).Oznaczałoby to poważny wyłom w chińskiej energetyce. - podaje portal.

Problemem ma też inny wymiar, niż tylko czysto techniczny. Chiny chcą być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. jednak przy tak dużym cięciu „czystej energii” te zapowiedzi mogą być trudne do zrealizowania.

Czytaj także: Europejski hurtowy rynek gazu działa coraz lepiej

wnp.pl/gr