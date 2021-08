Czarnek w radzie rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych

Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i nauki, został powołany na wiceprzewodniczącego rady ds. rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów atomowych chłodzonych helem – czytamy na portalu money.pl. Informacje o nowej roli ministra Czarnka są podane w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki. Szefem rady został właśnie Michał Kurtyka, a wiceprzewodniczącym Przemysław Czarnek

Reaktory wysokotemperaturowe to w skrócie nowoczesne reaktory jądrowe o wysokiej sprawności i mocy. Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe zaliczane są do najnowszej, IV generacji. Mają one o wiele wyższą temperaturę na wyjściu z reaktora niż zwykłe reaktory wodne w elektrowniach jądrowych, dlatego do ich chłodzenia wykorzystuje się inne materiały np. hel. W tego typu reaktorach wraz ze wzrostem temperatury reakcja łańcuchowa zrywa się samoistnie - informuje portal money.pl. Ze względu na specjalną konstrukcję i sposób przygotowania paliwa nie zachodzi możliwość, aby w reaktorze tego typu stopił się rdzeń reaktora.

Polska rozwija koncepcję budowy takiego reaktora w Polsce od 2016 r. W 2018 r. podano, że koszt projektu reaktora został oszacowany na 500 mln zł. Jego budowa ma natomiast kosztować netto 2 mld zł.

Ministerstwa edukacji i nauki oraz klimatu i środowiska kilka miesięcy temu przekazały na projekt budowy reaktora 60 mln zł, z przeznaczeniem wydatków na wstępny poziom szczegółowości reaktora. Projekt budowy jest najistotniejszym elementem technologicznym. Po zakończeniu opracowania projektu technologia jest gotowa do wdrożenia.

Projekt jest niezależny od planów postawienia w Polsce elektrowni atomowej. Wysokotemperaturowy reaktor miałby zacząć działać mniej więcej za 10 lat – czytamy na portalu money.pl.

Czarnek, z wykształcenia doktor habilitowany nauk prawnych, jest ministrem edukacji i nauki w rządzie premiera Morawieckiego od 2020 r.

