Projekty domów do 70 mkw za złotówkę: to nie podoba się architektom

Rządowy program społeczno-gospodarczy „Polski ład” to m.in. domy bez pozwolenia na budowę o maksymalnej powierzchni 70 metrów kwadratowych. Ma on wspierać obywateli w budowie własnego domu. Projekty domów do 70 metrów kwadratowych będzie można pobierać z ogólnodostępnej bazy za „symboliczną złotówkę”. Takie podejście oprotestowują architekci.

Architekci zrzeszeni w Izbie Architektów RP wskazują na kilka zagrożeń, które ich zdaniem dla ich zawodu niesie wskazany pomysł - o czym pisze portal bankier.pl.

Oto argumenty: Praca architektów jako przedsiębiorców polega na tworzeniu i modyfikowaniu projektów budowlanych.

Wprowadzenie do domeny publicznej darmowych projektów spowoduje ograniczenie lub wyłączenie możliwości prowadzenia przez projektantów działalności gospodarczej w tym segmencie rynku usług projektowych oraz stanowić będzie ingerencję instytucji państwa w rynek projektowania, a tym samym będzie prowadzić do jego zmonopolizowania i niedozwolonej pomocy publicznej. Naruszona zostanie tym samym zasada konkurencji w stosunku do podmiotów wykonujących działalność gospodarczą” - zauważają architekci.

A po drugie:

„udostępnienie przez Skarb Państwa projektów w praktyce spowoduje, że będą one traktowane jako projekty rekomendowane przez państwo i preferowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, a w konsekwencji będą sprawiały wrażenie bardziej bezpiecznych z punktu widzenia ryzyka procesu inwestycyjnego. W konsekwencji usługi uprawnionego projektanta jako przedsiębiorcy funkcjonującego na rynku usług projektowych będą traktowane jako generujące wyższe ryzyko i poddane innej kontroli ze strony administracji publicznej - to kolejny argument architektów

bankier pl/gr