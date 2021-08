Bundeswehra ostrzega przed samobójczymi atakami w Kabulu

Rośnie ryzyko samobójczych ataków, które organizować mogą bojownicy Państwa Islamskiego (IS) przyjeżdżający do Kabulu; pod względem bezpieczeństwa sytuacja w Afganistanie pogarsza się - ocenił we wtorek dowódca niemieckich sił zbrojnych gen. Eberhard Zorn.

Otrzymujemy sygnały ze źródeł amerykańskich, jak i naszych własnych, że rośnie liczba zamachowców samobójców z IS, którzy przenikają do Kabulu” - wskazał Zorn, uznając tego rodzaju ataki za obecnie największe zagrożenie w Afganistanie.

Dzień wcześniej Zorn powiedział dziennikarzom, że sytuacja u bram lotniska w Kabulu jest „dramatyczna, bo zgromadzenie ludzi, którzy chcą się dostać na jego teren, jest ogromne i istnieje ryzyko, że w grupie tej dojdzie do przemocy”.

W związku z sytuacją na lotnisku w Kabulu i częściowo zablokowanymi dojazdami żołnierze Bundeswehry są obecnie rozmieszczani również poza chronionym portem lotniczym, aby bezpiecznie dowieźć ludzi na loty ewakuacyjne.

W ubiegłym tygodniu hiszpański dziennik „La Razon” napisał, powołując się na artykuł w magazynie dżihadystów „Al-Naba”, że IS ogłosiło, iż będzie kontynuowało walkę w Afganistanie przeciwko talibom. Tekst w „Al-Naba” głosi, że „rzekome zwycięstwo (islamistów) w Afganistanie w rzeczywistości oznacza zajęcie kraju przez talibów we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi”.

