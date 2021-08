Jaki powinien być dobry Smartwatch — poznaj najważniejsze funkcje tych urządzeń

Dobry Smartwatch powinien mieć klasyczny i atrakcyjny wygląd i posiadać kilka ciekawych funkcji. Fani sportu z pewnością docenią, kiedy urządzenie będzie posiadało opcję GPS przydatną podczas namierzania trasy joggingu i podliczania swoich najnowszych rekordów. Smartwatch z GPS jest także przydatny do monitorowania położenia dziecka oraz podczas pieszych wędrówek po nieznanej okolicy.

Jeśli dużo pływasz, uprawiasz sporty wodne i zależy Ci na zabezpieczeniu zegarka przed ewentualnym zalaniem, wybierz smartwatch wodoodporny. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że Twój funkcjonalny sprzęt zostanie uszkodzony.

Pamiętaj także, aby zwrócić uwagę na funkcje takie jak: krokomierz i pulsometr. Mogą one okazać się jednymi z ważniejszych modułów dla sportowców. Równie dużą popularnością cieszą się funkcje takie, jak: monitor snu, pulsoksymetr, kontrola treningów oraz motywator. Pozostałe przydatne funkcje w urządzeniach typu smartwatch to m.in.:

• przydatne aplikacje (kontrola wydatków, pogoda, kalkulator),

• powiadomienia email,

• odbieranie połączeń,

• płatność NFC,

• dyktafon,

• licznik kalorii,

• aparat,

• czytanie newsów.

Smartwatch służy także do podglądu wiadomości ze smartfona. Zwróć więc uwagę na to, aby posiadał opcję szybkiego podglądu SMS, MMS i innych wiadomości tekstowych. Dzięki temu nie musisz wyjmować telefonu z torby lub kieszeni i jednym sprawnym ruchem sprawdzisz kto i co do Ciebie napisał — np. na siłowni albo podczas joggingu.

Odporny na wstrząsy smartwatch Huawei Watch Fit w 3 kolorach

Jeśli szukasz interesującego urządzenia smartwatch w klasycznym wydaniu, model marki Huawei Watch Fit może się okazać odpowiedni. Sprzęt jest lekki i ma prosty oraz przejrzysty ekran. Dodatkowe funkcje tego małego elektronicznego wyrobu to m.in.:

• wodoszczelność,

• odporność na wstrząsy,

• akcelerometr,

• pulsoksymetr,

• pulsometr,

• żyroskop,

• alarm wibracyjny,

• kalendarz,

• budzik i timer.

Smartwatch Huawei Watch Fit to funkcjonalny sprzęt w bardzo korzystnej cenie. Dla fanów nieco bardziej kolorowych akcesoriów producent przygotował również wersję różową i zieloną — są to jednak klasyczne i pastelowe odcienie, które w subtelny sposób podkreślą każdą stylizację i nie będą rzucały się w oczy. Sprzęt zabierzesz więc ze sobą wszędzie.

Huawei GT Czarny z barometrem, kompasem i żyroskopem

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twój smartwatch miał wbudowany barometr oraz kilka innych ciekawych funkcji, może się okazać, że GT to model właśnie dla Ciebie. Dodatkowe opcje, które w nim znajdziesz to m.in.:

• odporność na wstrząsy,

• wodoodporność,

• monitor tętna,

• GPS,

• kompas,

• żyroskop,

• kontrola połączeń,

• powiadomienia SMS,

oraz wiele innych opcji takich jak: licznik spalonych kalorii, monitor snu, plany treningowe, pomiar dystansu, pomiar prędkości oraz motywujące powiadomienie o braku aktywności. Wszystko to sprawia, że sprzęt jest odpowiedni dla sportowców, ale również osób, które dużo podróżują, nurkują lub też uprawiają wspinaczkę.

Kobiecy, elegancki i niezwykle stylowy smartwatch Huawei Watch GTW kolorze złotym Dla osób poszukujących eleganckich i bardzo stylowych akcesoriów smartwatch Huawei Watch GTW będzie niezwykłą gratką. Wszystko to za sprawą naprawdę niezwykłego wyglądu, który, pomimo że, wnętrze sprzętu jest wypełnione nowoczesnymi podzespołami, przypomina klasyczny i niepozorny zegarek, Funkcje, które są najbardziej godne uwagi to w tym przypadku m.in.:

• akcelerometr,

• barometr,

• magnetometr,

• żyroskop,

• kompas,

• pulsometr,

• wodoszczelność,

• raporty ćwiczeń,

• bluetooth,

• asystent,

• mocna bateria.

Cena modelu Huawei Watch GTW oscyluje w nieco wyższych granicach, jednak dla poszukiwaczy kobiecych i estetycznych akcesoriów może to być okazja do nabycia czegoś unikalnego.

Podsumowując, dobry smartwatch powinien być uzupełnieniem smartfona i wspierać użytkowników w uprawianiu sportu. Jeśli dodatkowo będzie miał stylowy wygląd i inne ciekawe właściwości — może się okazać, że będzie dla jego posiadacza niczym prawdziwy trener, przyjaciel i asystent!

Małgorzata Hill