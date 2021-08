Bank Pekao zaprasza do programu beta testów swojej aplikacji

Bank Pekao postanowił w sposób szczególny wsłuchać się w głos swoich klientów i zbadać ich preferencje, dotyczące aplikacji mobilnej. Udostępnił użytkownikom program beta testów PeoPay. Zebrane od klientów uwagi pozwolą udoskonalić aplikację i uczynić ją bardziej przyjazną użytkownikom.

Bank Pekao zachęca swoich klientów, posiadaczy urządzeń mobilnych z systemem Android, do aktywnego współtworzenia kolejnych wersji aplikacji banku. Każdy użytkownik może mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie się ona rozwijać. Aby mieć wcześniejszy dostęp do nowych funkcji i poprawek przed udostępnieniem ich wszystkim klientom, a także móc wyrażać na ich temat swoje opinie i sugerować zmiany, wystarczy zgłosić się i dołączyć do programu beta testów.

Najnowsza wersja aplikacji PeoPay to duża zmiana w zakresie wykorzystanej technologii i szybkości działania aplikacji. Użytkownicy mają do dyspozycji nowy moduł inwestycyjny, a także jeszcze sprawniejszy moduł realizacji przelewów. Stopniowo z wprowadzanymi do aplikacji zmianami i nowościami, będziemy informować naszych testerów, na co powinni zwrócić uwagę. Zdobyty feedback będzie miał duży wpływ na wprowadzane poprawki, a nowa aplikacja będzie odzwierciedleniem tego, czego życzą sobie klienci – podkreśla Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao SA.

Osoba, która chce zapisać się na ochotnika jako tester, może to zrobić na stronie aplikacji w sklepie Google Play. Po wyszukaniu aplikacji PeoPay w sklepie, w szczegółach opisu, pod zdaniem „Dołącz do programu testów Beta” należy wybrać „Dołącz”. Zapisany użytkownik będzie stale otrzymywać od Pekao nowe, kolejne wersje beta aplikacji PeoPay. Może też w każdym momencie z tego zrezygnować. W jednym czasie może być zapisana ograniczona liczba testerów aplikacji. Po osiągnięciu tego limitu, zgłoszenia nie będą możliwe – chyba, że ktoś z użytkowników się wypisze.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao SA.

