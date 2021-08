Białoruś zaprasza do siebie mieszkańców Bliskiego Wschodu

W ostatnich tygodniach zwiększyła się intensywność lotów między państwami Bliskiego Wschodu a Mińskiem; instytucje białoruskie działają na terenie tych państw, zachęcając ich obywateli do przyjazdu, a potem nie ponoszą za nich odpowiedzialności - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz

Nie jest żadną tajemnicą, każdy może sprawdzić, jak w ostatnich tygodniach zwiększyła się intensywność lotów między państwami Bliskiego Wschodu a Mińskiem - powiedział w środę podczas briefingu wiceszef MSZ Marcin Przydacz, odnosząc się do kwestii migrantów, którzy pojawiają się w ostatnim czasie na granicy polsko-białoruskiej. Dodał, że na te loty na Białoruś „wszystkie bilety są wykupione”. Odpowiednie instytucje białoruskie działają na terenie tych państw Bliskiego Wschodu, niejako zachęcając do przyjazdu na Białoruś, ale nie ponosząc potem za to żadnej odpowiedzialności, ale niejako wysyłając ich później na granice unijne, by destabilizować (sytuację) - zaznaczył.

Marcin Przydacz zapowiedział działania dyplomatyczne mające na celu wpłynięcie na postawę Białorusi. Będziemy starali się także naciskać naszymi kanałami na stronę białoruską, by zaopiekowała się tymi biednymi ludźmi, skoro ściągnęła ich tutaj z drugiej części świata i niejako zmusiła ich do tego, by odgrywali tę smutną rolę, próbując destabilizować sytuację - podkreślił Przydacz. „Stąd też mój apel do wszystkich środowisk międzynarodowych, żeby skoncentrować naciski na stronie białoruskiej, bo to po białoruskiej stronie znajdują się te osoby” - dodał.

PAP/mt

