Kongres 3W, czyli BGK stawia na wodę, wodór i innowacyjne zastosowanie węgla

Mądre gospodarowanie i zarządzanie wodą, udział w wyścigu po zielony wodór i w końcu myślenie o węglu w sposób innowacyjny. To wszystko ma sprawić, że polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, a i geopolityczna pozycja Polski znacząco wzrośnie. Jak to zrobić? Dyskusje na ten temat chce zainicjować m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, zapraszając do udziału w pierwszej edycji Kongresu 3W, który jest wydarzeniem towarzyszącym IV Forum Wizja Rozwoju.

3W w nazwie Kongresu oznacza wodę, wodór i węgiel. Zdaniem BGK Polska stoi przed szansą, by wykorzystać technologie oparte na wodzie, wodorze i węglu do zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki. Kongres 3W ma przyczynić się do rozpoczęcia działań, które w długoterminowej perspektywie wzmocnią konkurencyjność polskich przedsiębiorstw zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych. Jak czytamy na stronie BGK „Kongres to również początek budowy społecznej świadomości, jak duży wpływ na gospodarkę i środowisko mają nasze codzienne konsumenckie wybory”.

Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Stworzyliśmy koncepcję 3W, aby rozpocząć dyskusję o tym, jak wykorzystać potencjał wodoru, wody i węgla w gospodarce, tak by na nich Polska i polskie firmy mogły budować przewagę konkurencyjną. Zmiany klimatyczne i transformacja energetyczna to wyzwania przed którymi stoi cały świat. Chcemy, jako bank rozwoju, inicjować dyskusję o wykorzystaniu wodoru, wody i węgla poza energetyką oraz realnie zmieniać naszą gospodarkę w perspektywie najbliższych kilkunastu lat - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Do dyskusji podczas Kongresu 3W: woda, wodór, węgiel BGK zaprosił przedstawicieli polskiej nauki, biznesu i administracji.

Jednym z zadań stojących przed nami jest budowanie mostów między tymi środowiskami. Chcemy łączyć naukę z biznesem i wypracowywać z przedsiębiorcami wspólne know-how związane z wykorzystaniem wodoru, wody i nieenergetycznym zastosowaniem pierwiastka węgla, a co za tym idzie budować niezależną i silną pozycję gospodarczą naszego kraju - dodaje prezes BGK.

Myśląc o wodzie, wodorze i węglu, musimy sobie zdać sprawę, że Polska ma tu nie tylko ogromne potrzeby, ale też ogromny potencjał inwestycyjny oraz intelektualny. BGK chce pomóc go wykorzystać i wzmacniać.

Pierwsze W to woda

Rozpatrując potencjał i wyzwania związane z wodą należy pamiętać, że bez wody nie ma życia. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele wody zużywamy każdego dnia. Zwłaszcza teraz, gdy musimy zmierzać się z gwałtownymi zmianami klimatycznymi, którym towarzyszą susze i powodzie, widać jak na dłoni, jak bardzo ważne jest odpowiednie gospodarowanie i zarządzanie wodą. Nowe technologie oczywiście nam w tym pomagają, ale w tym temacie nie zdziałamy wiele, jeśli nie zbudujemy wśród Polaków świadomości, że jest to jedno z kluczowych wyzwań, przed którym stajemy.

Drugie W to wodór

Polska jest piątym producentem wodoru na świecie, ale niestety na razie dominuje tu przede wszystkim wodór szary Światowy wyścig o prym w produkcji zielonego wodoru już się rozpoczął, a Polska może stać się jednym z lokalnych liderów. Tę szansę musimy wykorzystać. Nie obejdzie się jednak bez kosztownych inwestycji w infrastrukturę. Czy warto je podjąć i jak szybko należy zacząć działać – na te pytania z pewnością znajdzie się odpowiedź na Kongresie 3W.

Trzecie W to węgiel

I nie chodzi wcale o czarną skałę, której spalanie zanieczyszcza nasze środowisko. Węgiel to pierwiastek życia, którego innowacyjne wykorzystanie, choćby w medycynie, farmacji, czy budownictwie zmienia świat na lepszy. Węgiel jednoatomowy może być wykorzystany w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Włókna węglowe są bardziej wytrzymałe niż stal. Mogą być wykorzystywane np. w transplantacjach. Węgiel aktywny często jest wykorzystywany w farmakologii i kosmetologii. Z jego pomocą można oczyścić wodę, powietrze i tworzyć przyjazne środowisko dla nas i kolejnych pokoleń.

Dyskusja o 3W rozpoczyna w Gdyni, na Kongresie 3W, który odbędzie się 26 i 27 sierpnia w trakcie Forum „Wizja Rozwoju”. Początek 26 sierpnia o godz. 10.30.

Pełen program Kongresu, a także pełna lista panelistów dostępne są na stronie BGK.pl