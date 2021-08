Patkowski: udało nam się wyjść obronną ręką z kryzysu związanego z pandemią

Udało nam się wyjść obronną ręką z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 dzięki odważnym i trudnym decyzjom, które okazały się słuszne. Widać to po danych makroekonomicznych - powiedział w czwartek w Gdyni podczas IV edycji Forum Wizja Rozwoju wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Wiceszef resortu finansów uczestniczył w debacie pt. „Słabe i silne strony polskiej gospodarki w kontekście COVID-19”. W dyskusji wzięli też udział: prezes zarządu Banku Pekao S.A. Leszek Skiba, główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak, prezes zarządu Węglokoks SA Tomasz Heryszek oraz analityk finansowy Andrzej Stefaniak.

Według ekspertów sektor gospodarczy bardzo dobrze poradził sobie z pandemią. Jak podkreślali, związany z nią kryzys dla sektora gospodarczego jest już praktycznie zakończony.

Leszek Skiba zaznaczył, że dzięki skutecznej pomocy państwa tysiące firm zostało uratowanych, a banki z tego korzystają. „Tarcze antykryzysowe i szereg działań podjętych przez rząd spowodowały, że klienci banków ten trudny okres przeszły relatywnie gładko. W ogólnej skali to przejście firm było łagodne, co spowodowało, że nie było masowych bankructw, problemów z niespłacaniem kredytów” - zaznaczył prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Piotr Bujak zwrócił uwagę, że zaskakująco dobrze zachowuje się portfel kredytowy - zarówno w segmencie korporacyjnym, jak i detalicznym. „Rynek pracy został zasłonięty tarczami, które zostały zastosowane przez ministerstwo finansów, rząd, Polski Fundusz Rozwoju ze wsparciem Narodowego Banku Polskiego. Prawie wcale nie mieliśmy wzrostu bezrobocia. Jak na skalę szoku, którego doświadczyliśmy, ten wzrost był minimalny i to widać w jakości portfela kredytowego w segmencie detalicznym. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, duże tempo wzrostu wynagrodzeń, szybki powrót zatrudnienia do poziomów przedpandemicznych plus niskie stopy procentowe, to faktycznie rodzi popyt na kredyty mieszkaniowe. To chyba segment działalności biznesowej, na którym wszystkie banki w Polsce najbardziej się skupiają” - wyjaśnił.

Tomasz Heryszek podkreślił natomiast, że gdyby państwo nie zareagowało w porę i nie uruchomiło tarcz antykryzysowych, to polskie firmy miałyby problemy z płynnością finansową, co skutkowałoby łańcuchem bankructw i wysokim bezrobociem.

Wiceminister Piotr Patkowski powiedział, że udało nam się wyjść obronną ręką z kryzysu związanego z pandemią dzięki odważnym i trudnym decyzjom, które okazały się słuszne.

Gdyby nie odwaga ówczesnych członków ministerstwa finansów, premiera Mateusza Morawieckiego, prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, nie moglibyśmy mówić dzisiaj, że dobrze poradziliśmy sobie z koronawirusem. To była kwestia pewnej determinacji w podjęciu decyzji, która nie była łatwa. Dzięki temu, że w poprzednich latach rząd konsekwentnie obniżał relację długu do PKB oraz relację deficytu do PKB, mieliśmy przestrzeń na uruchomienie pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej, Tarczy Finansowej i utrzymanie miejsc pracy. Udało się to osiągnąć mimo tego, że rząd PiS od 2015 roku rozwija szeroki wachlarz programów społecznych” - powiedział.

Według Andrzeja Stefaniaka programy społeczne, takie jak m.in. 500 plus, zadziałały i pomogły utrzymać gospodarkę w dobrym stanie. „Środki, które każdego miesiąca były przelewane na konta Polaków, stały się swoistym buforem na czas kryzysowy”- zaznaczył.

Eksperci rozmawiali też o ewentualnych skutkach czwartek fali pandemii. Według nich nie będzie ona aż tak dotkliwa dla gospodarki, jak poprzednie.

Największym problemem dla gospodarki i rynków finansowych jest niepewność. Ta niepewność, która pojawiła się w 2020 roku, wygenerowała bardzo dużą aktywność instytucji finansowych i gospodarki generalnie. Teraz wszyscy są przygotowani na czwartą falę, więc myślę, że jej skutek będzie ograniczony. Dynamika wzrostu PKB będzie na poziomie kilku proc. Prognozy są bardzo optymistyczne. Bardzo wyraźnie rosną wynagrodzenia. Efektywność polskich przedsiębiorców jest bardzo duża. Jesteśmy świadkami początkowego stadium boomu gospodarczego. W polskiej gospodarce pandemia jest już zakończona. Jesteśmy świadkami ożywienia gospodarczego. Wszystkie dane makroekonomiczne, zwłaszcza produkcji przemysłowej, są niezwykle pozytywne” - ocenił Stefaniak.

Jak dodał, w polskiej gospodarce w ostatnich dwóch latach nastąpiła znacząca strukturalna zmiana. „Polska gospodarka stała się eksportową, a nie importową. To powoduje, że awansowaliśmy do elitarnego grona państw, gdzie więcej kapitału przypływa niż odpływa. My akumulujemy ten kapitał, co widać po rezerwach NBP. Polska opiera się teraz sektorze eksportowym. Myślę, że ten sektor będzie kołem zamachowym rozwoju gospodarczego” - podkreślił ekonomista.

Wśród wyzwań, jakie stoją przed polską gospodarką, paneliści wskazali m.in.: inwestycje w infrastrukturę drogową i cyfrową, a także transformację energetyczną, automatyzację i robotyzację procesów produkcyjnych, efektywność wydatków publicznych.

W czwartek w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęło się IV Forum Wizja Rozwoju. Eksperci ze świata nauki, biznesu i polityki przez dwa dni będą dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął premier Mateusz Morawiecki. Głównym partnerem medialnym wydarzenia jest Polska Agencja Prasowa.

