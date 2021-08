Ekspert: Afganistan jest na razie stracony dla Zachodu

„Trzeba uświadomić sobie, że Afganistan jest na razie stracony dla Zachodu” – uważa na łamach piątkowego RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) Markus Kaim z Berlińskiej Fundacji na rzecz Nauki i Polityki, ekspert ds. Afganistanu i bezpieczeństwa.

„Jeszcze dwa tygodnie temu mieliśmy tam wpływy i decyzyjność, teraz zostaliśmy petentami” - dodaje Kaim i przypomiona, że za kilka dni ostatni żołnierze z Zachodu opuszczą Afganistan, a Niemcy i ich sojusznicy będą musieli znaleźć sposób na uporanie się z reżimem talibów.

Politolog wyraża przekonanie, że Zachód nie będzie mógł już dłużej wywierać łagodzącego wpływu na talibów. „Talibowie to nowy rząd, nawet jeśli nie uznajemy go dyplomatycznie. To jest nowa rzeczywistość, z którą trzeba żyć z powodów pragmatycznych” – podkreśla Kaim. Kanclerz Angela Merkel dała jasno do zrozumienia, że Niemcy już prowadzą negocjacje z talibami. „Trzy tygodnie temu zostałbyś za to ukamieniowany, teraz jest to nowy standard niemieckiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” – dodaje Kaim.