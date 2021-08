The Times: Atak w Kabulu stawia pytania o przywództwo Bidena

Zamach w Kabulu, a szerzej: cała operacja wycofywania się z Afganistanu, nieuchronnie będą rodzić kolejne pytania, nie tylko w USA, o to, czy prezydent Joe Biden nadaje się na to stanowisko - pisze w piątkowym komentarzu redakcyjnym brytyjski „The Times”

„The Times” ocenia, że potworność tego zamachu tylko podkreśla skalę klęski Zachodu i chaotycznego, możliwego do uniknięcia fiaska wycofania się, jak również unaocznia niebezpieczeństwo, z jakim musieli zmierzyć się żołnierze państw zachodnich, podejmując się największego przerzutu lotniczego w historii najnowszej.

Gazeta zauważa, że Biden ma niewiele dobrych opcji, bo gdyby wstrzymał ewakuację, ryzykowałby pozostawienie na pastwę losu wielu bezbronnych Afgańczyków, w tym tych, którzy pomagali siłom zachodnim. To pozostawia mu niewielki wybór i sprawia, że musi kontynuować misję, dopóki wszyscy kwalifikujący się do ewakuacji nie zostaną uratowani pomimo zwiększonego niebezpieczeństwa. Jak dodaje dziennik, amerykański odwrót jest teraz uzależniony od ochrony ze strony talibów, która jest wyraźnie niewystarczająca.

Patrząc szerzej, ta najnowsza katastrofa nieuchronnie wywoła kolejne pytania o to, czy pan Biden nadaje się na swoje stanowisko. Jego słabe występy na ostatnich konferencjach prasowych, w tym odmowa udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania po wygłoszeniu oświadczenia we wtorek, wzbudziły wątpliwości co do jego predyspozycji do sprawowania urzędu. Nieuchronnie niektórzy Republikanie wezwali go do rezygnacji, choć - jak zauważyli z żalem inni - doprowadziłoby to do przejęcia stanowiska przez wiceprezydent Kamalę Harris. Budzi ona jeszcze większą nieufność jako potencjalna głównodowodząca - pisze „The Times”, dodając, że trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób Biden mógłby odzyskać autorytet.

Wątpliwości co do przywództwa pana Bidena nie ograniczają się też do krytyków w jego kraju. Rząd brytyjski, wraz z innymi europejskimi sojusznikami, ma podobne wątpliwości co do osądu prezydenta - wskazuje dziennik, przypominając, że 20 lat temu Zachód stanął ramię w ramię z USA w ramach misji pokonania islamskich terrorystów w Afganistanie.