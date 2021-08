Grafen zapewnił 10-krotny wzrost pojemności akumulatorów sodowo-jonowych

O niezwykłych właściwościach materiału jakim jest grafen już wiele napisano, tym razem warto zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania go do rekordowej pojemności akumulatorów sodowo-jonowych.

Informuje o tym magazyn CHIP powołując się na dane naukowcy ze Szwecji z Chalmers University of Technology.

Autor artykułu Mateusz Łysoń napisał:

Natomiast naukowcy ze Szwecji postanowili to rozwiązać.

Wspomniani naukowcy postanowili rozwiązać jedną z największych bolączek sodu, którego jony są znacznie większe od jonów litu, przez co nie reagują aż tak dobrze z elektrodami grafitowymi, które składają się z ułożonych warstw grafenu. To właśnie znacznie zmniejsza potencjał akumulatora sodowo-jonowego i zapewnia mu pojemność około 35 mAh/g, czyli jedną dziesiątą tego, co ma na ten moment do zaoferowania litowo-jonowy odpowiedni - czytamy.