Gowin: Opozycja nie powinna pogrywać w sprawie migrantów

Rok po szczycie NATO i Światowych Dniach Młodzieży (ŚDM) mały ruch graniczny z Rosją w obwodzie kaliningradzkim wciąż nie został przywrócony - jak powiedział w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak - "ze względu na zagrożenia związane z polityką rosyjską". "To zupełnie oczywiste". Jednocześnie dodał, że jeżeli zmieni się sytuacja w Rosji, "to oczywiście możemy wrócić do małego ruchu granicznego"