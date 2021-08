WIZJA ROZWOJU. Jak przeprowadzić integrację sektora wodoru w Polsce

Podczas tegorocznego Forum Wizja Rozwoju słowo „wodór” było odmieniane chyba przez wszystkie przypadki. Nie dziwi zatem fakt, że w jednym z ostatnich paneli dotyczących technologii wodorowej prowadzący, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” Maciej Wośko, zdecydował się przeprowadzić pewne podsumowanie, swoistą rekapitualcję całego tematu.

W związku z tym konieczna stała się odpowiedź na pytanie, jak tak naprawdę powinna przebiegać integracja tego sektora, aby funkcjonował on maksymalnie wydajnie i opłacalnie i jakie przepisy powinny zostać wprowadzone, aby sektor ten w Polsce rozwijał się maksymalnie szybko.

Takie przepisy są przygotowywane, a ich swoistym credo ma być dokument, nad którym obecnie pracuje Rada Ministrów - Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. Strategia ma wyznaczyć cel m.in. osiągnięcia mocy instalacji służących do produkcji wodoru z wykorzystaniem niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów; a ponadto rozpoczęcia eksploatacji 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, a także budowy co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru.

Na to, czy takie rozwiązania są potrzebne i jak ma przebiegać ich implementacja, starali się odpowiedzieć Szymon Byliński Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Patryk Darowski – Dyrektor Departamentu Analiz i Wsparcia Sektorowego Banku Gospodarstwa Krajowego, Grzegorz Pawelec – Menadżer ds. badawczych, innowacji i finansowania w Hydrogen Europe, Paweł Piotrowicz – Prezes Hydrogen Poland, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TUV SUD oraz Grzegorz Tchorek – pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przemysław Bielecki – Szef Działu Regulacji Zewnętrznych w Grupie LOTOS SA.

To właśnie LOTOS jest polskim liderów w produkcji wodoru, stąd głos Bieleckiego był w pewien sposób głosem całego środowiska.

Aby ten rynek mógł funkcjonować, konieczne są regulacje dotyczące dwóch obszarów: zapewnienie popytu i wyrównywanie kosztów – zauważył Bielecki - O ile w przemyśle rafineryjnym sprawa jest jasna, bo tu popyt jest pewny, to już wykorzystanie wodoru w transporcie powinno być zaproponowane w odpowiednich regulacjach.

Szymon Byliński z ministerstwa klimatu przyznał, że jeśli chodzi o regulacje związane z popytem, to taki program jest potrzebny, zauważył jednak, że biznes sam z siebie też powinien myśleć o tym, że w przyszłości będzie musiał dostosować się do Fit for 55.

Jeszcze wiele branż nie widzi tego, że wodór jest przyszłością i już dziś trzeba w niego inwestować, bo za 10 lat będzie to kosztować znacznie więcej – zauważył Byliski. Problem z regulacjami jest jednak taki, że są różne strony, które przecież mają inne oczekiwania. Czego innego będą oczekiwać nasi giganci Orlen czy LOTOS, a czego innego mniejsze podmioty.

Dlatego bardzo ważne jest budowanie odpowiedniego klimatu i świadomości, na co zwrócił uwagę Patryk Darowski z BGK.

Budowanie świadomości wśród społeczeństwa, że nasze wybory są ważne, budowanie współpracy między światem nauki i światem biznesu, to klucz do sukcesu. Musimy znaleźć nisze w tym wyścigu, które zapewnią nam przewagę konkurencyjną – zauważył Darkowski.

Jednak Paweł Piotrowicz, Prezes Hydrogen Poland, Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych w TUV SUD przestrzegał przed pokusą regulowania całego obszaru.

Nie ma strategii idealnej, a strategie mają to do siebie, że są korygowane cały czas. Strategia jest tylko latarnią, a nie sztywnymi ramami – zauważył zaznaczając jednocześnie, że regulacje są potrzebne ze względów bezpieczeństwa. - Wodór wciąż jest pierwiastkiem, który tworzy atmosferę wybuchową i musimy go obarczyć regulacjami. Jaka zatem czeka nas przyszłość? Powinniśmy zaryzykować i iść do przodu. Nie będzie to jednak pójście wbrew trendom, bo dzisiaj od dekarbonizacji nie ma ucieczki. Jeżeli nie podejmiemy tej decyzji to zostaniemy daleko w tyle. To że jesteśmy 3 producentem wodoru (szarego) w Europie daje nam know how, wiemy jak go przechowywać transportować, wykorzystywać, co jest dużą wartością dodaną zaznaczył Grzegorz Pawelec – Menadżer ds. badawczych, innowacji i finansowania w Hydrogen Europe.

Trzeba działać z rozmachem, ale też z pomyślunkiem, bo tu w przeciwieństwie do tego, jak wyglądało to w rewolucji w bankowości elektronicznej pewnych etapów przyspieszyć się nie da - Grzegorz Tchorek – pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PF

