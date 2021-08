Deepfaki mogą prowadzić do poważnych szkód społecznych

Obajtek: Ma pan rację. Jeżeli byśmy tak do tego podchodzili, to najlepiej nie robić nic. W momencie gdy ktoś przychodzi i zaczyna myśleć o nowych technologiach, o nowych gałęziach rozwoju, o nowych filarach to wydaje się, że to jest dziwne. Właśnie, i my musimy właśnie to zmienić, to nie jest dziwne. Bo tak się zachowuje każda nasza konkurencyjna firma, właśnie musimy z takimi firmami konkurować!