Gdańsk będzie gościł harcerzy z całego świata

Światowa Konferencja Skautowa zdecydowała, że to ZHP i Gdańsk zostaną gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego - największego wydarzenia edukacyjnego na świecie. W 2027 roku do Polski przyjedzie 50 000 skautek i skautów ze wszystkich kontynentów, aby wspólnie rozwijać się, przeżywać przygody oraz zawiązywać przyjaźnie na całe życie. Skautom towarzyszyć będzie ponad 60 000 turystów, którzy przyjadą by odwiedzić skautowe miasteczko na Wyspie Sobieszewskiej.

Myślą przewodnią kandydatury ZHP było hasło „Bravely” („Odważnie”). W trakcie międzynarodowej kampanii promocyjnej ZHP wspólnie z Miastem Gdańskiem budował na całym świecie pozytywny wizerunek Polski.

Bycie gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego to niezwykłe wyróżnienie dla każdej organizacji skautowej. To także olbrzymia odpowiedzialność i wyzwanie, z którym, jestem przekonany, Związek Harcerstwa Polskiego jest w stanie się zmierzyć. Mamy nadzieję, że Jamboree organizowane przez ZHP będzie inspirować, a także pomoże młodym ludziom się rozwijać. W 2027 roku zapraszamy cały ruch skautowy do Gdańska, abyśmy rozwijali się jako jednostki, jako pokolenia i jako Ruch — mówi Grzegorz Woźniak, Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego.

Pierwsze Jamboree odbyło się w 1920 roku w Olympia Hall w Londynie. Od tego czasu Jamboree wędruje po krajach i kontynentach. W Europie Środkowej ostatnie Jamboree odbyło się w 1933 roku na Węgrzech. Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku. Najbliższe Jamboree odbędzie się w sierpniu 2023 roku w Korei Południowej.

Światowe Jamboree Skautowe jest cyklicznym, największym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) czyli najliczniejszej członkowskiej organizacji pozarządowej na świecie, zrzeszającej ponad 57 milionów ludzi. Jamboree odbywa się co 4 lata w rożnych miejscach na całym świecie. To zlot, na którym jako uczestnik można pojechać tylko raz – mogą wziąć w nim udział osoby w wieku 14-17 lat, które są członkami narodowych organizacji skautowych. W tym największym wydarzeniu edukacyjnym, które odbywa się co cztery lata udział bierze 50 000 skautów ze wszystkich kontynentów.

50 000 uczestników, 65 000 odwiedzających, dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzie ze wszystkich kontynentów, wszystkie rasy i religie, uniwersalny wymiar Jamboree, jako miejsca, gdzie w realnym działaniu wypełnia się idea „pokoju i braterstwa ponad narodami” – to wszystko sprawia, że zorganizowanie Światowego Jamboree Skautowego jest wyjątkowym wyzwaniem.

Skauci biorą razem udział w specjalnie przygotowanym dla nich programie edukacyjnym, odpowiadającym na bieżące wyzwania stawiane przed nami przez świat. Dzięki programowi i współpracy z uczestnikami z całego świata harcerze rozwijają się, a po powrocie zostają iskrą zmiany w swojej lokalnej społeczności, inspirują do działania i sami działają, aby razem tworzyć lepszą przyszłość. Ale Jamboree to nie tylko program, to również podróż przez kontynenty i kraje, to zbliżenie z kulturami i religiami z całego świata. To jedyne takie miejsce, gdzie spacerując po miasteczku zlotowym skauci mogą porozmawiać z braćmi i siostrami z Wielkiej Brytanii, ugotować obiad ze skautami z Japonii czy pograć w gry ze skautami z Brazylii. Jamboree jest rzeczywistym przykładem uniwersalnego wymiaru skautowej idei.

ZHP planuje program, który koresponduje z trendami społecznymi, edukacyjnymi i rozwojowymi na przyszłe lata. Jamboree będzie odpowiadało nie tylko na potrzeby świata i pomagało zmieniać go na lepsze, ale również na potrzeby młodzieży. Będzie jak najlepiej pomagało im się rozwijać i osiągać pełnię swojego potencjału.

W trakcie udziału w zajęciach i aktywnościach na Jamboree skauci będą mieli okazję wziąć udział w indywidualnych i zespołowych działaniach, umożliwiających im wszechstronny rozwój zarówno jako jednostki jak i aktywni członkowie społeczeństwa.

Ważnym elementem Jamboree jest także skautowa służba na rzecz społeczności lokalnej. Celem skautingu jest tworzenie lepszego świata. Uzgodnione i zaplanowane wcześniej wraz z samorządem lokalnym działania skautów dają wkład 200 000 godzin pracy społecznej na rzecz regionu realizowanej przez skautów w trakcie Jamboree. Na te działania składają się drobne prace renowacyjne w miejscach użyteczności publicznej, przedszkolach, szkołach itp. Dobre przygotowanie programu społecznego Jamboree może przynieść wymierne efekty dla społeczności lokalnej i stać się najlepszą rekomendacją obywatelskiego wymiaru skautingu.

