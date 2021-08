Holandia. Handel nazistowskimi towarami

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przyleciał w środę do Izraela, by pożegnać ustępującego prezydenta Reuwena Riwlina. W wywiadzie dla gazety "Haarec" powiedział, że martwi go wzrost antysemityzmu w Niemczech, a palenie izraelskich flag powinno być uznane za przestępstwo