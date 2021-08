Premier: przywracamy szacunek i godność polskiej wsi

Program dla gmin popegeerowskich będzie kontynuowany; w tym roku na polską wieś popegeerowską trafi 1 mld złotych, a w kolejnym co najmniej 1,5 mld złotych - poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki.

Premier kontynuację programu dla gmin popegeerowskich ogłosił podczas kolejnej edycji ogólnopolskiego święta „Wdzięczni polskiej wsi” w Bobolicach w woj. zachodniopomorskim. „Z tego miejsca tutaj, w gminie Bobolice chcę także powiedzieć o wielkim rozwoju naszego programu. Programu dla wsi popegeerowskich - tych wsi, które zostały całkowicie zepchnięte na margines” - powiedział szef rządu.

Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 mld złotych przeznaczonego na polską wieś popegeerowską, a w kolejnym roku co najmniej 1,5 mld zł- podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, to razem 10 razy więcej niż początkowa wartość pierwszej edycji programu - 250 mln złotych.

Fundusz pierwszej edycji podwyższono do 340 mln zł. W jego ramach dofinansowanie otrzymały 594 inwestycje na terenach, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Mogliśmy przetrwać jako naród właśnie dzięki polskiej wsi, dzięki przechowaniu polskich wartości, tradycji, wiary w odrodzenie państwa polskiego w polskim narodzie, u polskiego rolnika- powiedział Mateusz Morawiecki.

Nie dostaliśmy ziemi na własność, dostaliśmy ją w dzierżawę. Ta prosta prawda, która przyświeca naszej pracy przypomina mi się podczas tegorocznych obchodów dożynek, bo musimy w taki sposób właśnie myśleć o tym wielkim darze, jakim jest polska ziemia, o tym wielkim darze, jakim jest cała nasza ojczyzna - mówił premier Morawiecki zwracając się do zgromadzonych rolników.

Dodał, że „polska wieś zna tę prawdę doskonale”.

Cała nasza cywilizacja oparta jest na tradycji chrześcijańskiej, na chrześcijańskiej wierze. I polska wieś, polski rolnik w najtrudniejszych czasach i w tych czasach dzisiejszych, które na swój sposób też są bardzo niełatwe, o tej prawdzie cały czas nam przypomina- - wskazał szef rządu.

Często, gdy myślimy o naszej historii i dziejach, to przypominają nam się wielkie bitwy, wielcy wodzowie, politycy. Ale gdybyśmy tylko na nich oparli naszą historię, to Polska by dzisiaj nie istniała, bo nie raz był czas, gdy inni Polskę niszczyli, kiedy Polska przestawała istnieć na mapie, przestawało istnieć polskie państwo - mówił Morawiecki.

Premier wskazał, że „wtedy mogliśmy przetrwać jako naród właśnie dzięki polskiej wsi, dzięki przechowaniu polskich wartości, polskich tradycji, wiary w odrodzenie państwa polskiego w polskim narodzie, u polskiego rolnika”.

Wdzięczni jesteśmy także za to, bo nie byłoby nas dzisiaj tutaj bez tych pól bitewnych, pól chwały, ale nie byłoby nas też dzisiaj bez polskiego rolnika, polskiej wiary, która przechowana została na polskiej wsi - podkreślił Morawiecki.

Polska wieś zasługuje na to, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście; dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast, ewentualnie średnich miast - powiedział Mateusz Morawiecki.

Podczas obchodów Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni polskiej wsi” premier mówił o niwelowaniu różnic w poziomie życia między wsią i miastem. „Polska wieś zasługuje na to, żeby standard życia był podobny do tego, który jest w mieście” - powiedział.

Edukacja, służba zdrowia, drogi, kolej, to wszystko co było zwijane, my rozwijamy – dodał szef rządu. Zwrócił uwagę na środki, w tym pozyskiwane z funduszy unijnych, przeznaczane na rozwój obszarów wiejskich. Dla zbyt wielu polityków obozu liberalnego, naszych oponentów politycznych, życie gospodarcze kończyło się na opłotkach wielkich miast, ewentualnie średnich miast – oświadczył.

Morawiecki podkreślił, że „polska wieś to także, a może przede wszystkim, kultura, wspaniałe tradycje”.

Dlatego rozpoczęliśmy wielki program dla kół gospodyń wiejskich, kobiet gospodarnych i wyjątkowych. Ten program dzisiaj podwajamy. Ten program będzie także wsparty dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla OSP, które są dla rządu PiS oczkiem w głowie. Stąd ustawa, która teraz jest procedowana, o dodatku emerytalnym dla druhów i druhen OSP. A także wielkie wydatki na sprzęt i dodatkowe wydatki - także pieniądze - na OSP - zwrócił uwagę premier.

Dodał, że dopóki PiS będzie rządził, nikt nie będzie za nich decydował, ile „środków przeznaczyć na polską wieś, także na walkę z wielkimi problemami polskiej wsi”.

Dziś zostaliśmy przez niebiosa uraczeni piękną, deszczową pogodą, więc trudno mówić o suszy. Ale tu z rolnikami wcześniej, dzisiaj rano (…) rozmawiałem właśnie głównie o suszy, o wielkim problemie od kilku lat z paroma wyjątkami. Dlatego ta klęska żywiołowa, inne anomalie pogodowe, klęski jak ASF, ptasia grypa to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił - zadeklarował szef rządu.

W tym roku przyjmiemy wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że będzie to program powszechny, dla wszystkich rolników.

Konstruujemy - i już w tym roku przyjmiemy - wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i tych innych, przed którymi trudno się obronić, jak ASF, jak ptasia grypa - powiedział szef rządu.

Premier Morawiecki zapewnił, że nie będzie to program komercyjny.

Będzie to program powszechny, dla całej polskiej wsi, wszystkich polskich rolników - zaznaczył.

Szef rządu stwierdził, że zostanie to zrealizowane wbrew wszystkim sceptykom; tym, którzy powątpiewają, „ale także tym którzy nie szanują polskiej wsi”.

_Przywracamy szacunek i godność, ale także przyszłość i nadzieję i to będziemy robić dalej - oświadczył.

W niedzielę w Bobolicach odbywają się obchody Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni polskiej wsi”.

PAP/RO