Campus Polska odkrywa karty. Internauci punktują

Być może Kościół powinien zostać ukarany za wypowiedzenie posłuszeństwa państwu i nadmierny sojusz z obecną władzą - powiedział poseł KO Sławomir Nitras podczas Campusu Polska Przyszłości. Mówił też, że nie wie, jak Donald Tusk chce spowodować, by po porażce PiS „sędziowie przestali być sędziami”.

Podczas Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie gościem zebranej młodzieży był w sobotę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Rozmawiał z nim poseł KO Sławomir Nitras, główny organizator Campusu.

Potem obaj politycy odpowiadali na pytania młodzieży. Jeden z uczestników zadał pytanie o rozliczenie obecnej władzy po ewentualnym zwycięstwie obecnej opozycji, a także o doprowadzenie do realnego rozdziału Kościoła od państwa, wobec - jak mówił - nadmiernego dziś „sojuszu tronu z ołtarzem”.

Jego zdaniem, tak czy inaczej, w pewnym momencie dojdzie do ograniczenia roli Kościoła w państwie, bo „nawet za naszego życia katolicy w Polsce staną się mniejszością”.

Odpowiadając na pytanie o rozliczenia, Nitras przypomniał, że w 2007 roku

_Platforma dochodziła do władzy z miłością na ustach. Było założenie, że ludzie chcą odrzucić język agresji i chcą czegoś innego, że trzeba dać inny standard. To była kwestia języka, ale też braku rozliczeń - zaznaczył.

Jak dodał, tym niemniej jakieś rozliczenia były, bo np. Mariusz Kamiński został skazany za zorganizowanie prowokacji wobec własnego wicepremiera i „gdyby nie prezydent Andrzej Duda, pewnie byłby skazany w dwóch instancjach”. „A więc państwo potrafiło sobie z takimi nadużyciami dać radę” - zaznaczył.

Nitras przyznał zarazem, że obecnie rozliczenie będzie większym wyzwaniem, ponieważ „wtedy przewiny PiS były znacznie mniejsze niż dzisiaj”. „Powiem uczciwie, nie wiem, czy nam starczy determinacji, aby naprawdę być twardym i zrobić to, co Donald Tusk powiedział, że sędziowie nie będą sędziami. Nie wiem jak on chce to zrobić. Zapytam go o to” - powiedział Nitras.