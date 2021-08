Jabłoński: Łukaszenka przegra, bo podejście UE się zmieniło

Cel Alaksandra Łukaszenki – w najprostszych słowach – to dążenie do destabilizacji UE, w szczególności tych krajów, które postrzega jako swoich wrogów, czyli przede wszystkim Polski i Litwy - mówi w „Polska. Times” wiceszef MSZ Paweł Jabłoński

Jabłoński wskazał, że Polska i Litwa najmocniej dążyły do tego, aby była wspólna reakcja UE i NATO wobec reżimu Łukaszenki po sfałszowanych wyborach, kolejnych represjach w stosunku do opozycjonistów i porwaniu samolotu z Romanem Protasiewiczem.

Także ostatnio w Łukaszence bardzo negatywne emocje wzbudziło ewakuowanie do Polski Krysciny Cimanouskiej. Jest to więc pewnego rodzaju zemsta z jego strony – i próba udowodnienia, także samemu sobie, że wciąż ma on pewne narzędzia, aby nasze państwo zaatakować. Działania, które zaczął realizować najpierw w stosunku do Litwy, ponieważ granica białorusko-litewska jest dużo trudniejsza do ochrony, początkowo przynosiły mu pewne sukcesy i kilka tysięcy osób przeszło na stronę litewską. Kiedy Litwini umocnili granicę, skierował wektor swoich działań na Polskę i na Łotwę. Łukaszenka dąży do tego, aby zmusić państwa UE do otwarcia granic dla każdego, kogo na te granice sprowadzi – krótko mówiąc liczy na powtórkę z 2015 roku, tym razem ze wschodu - zauważył wiceminister.