WHO: W Europie umrze na COVID-19 blisko ćwierć mln osób

Według wiarygodnych prognoz w Europie do 1 grudnia na Covid-19 umrze 236 tys. osób - ogłosił w poniedziałek regionalny oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W zeszłym tygodniu liczba zgonów w Europie wzrosła o 11 proc., spada za to tempo szczepień - alarmuje WHO.

W ciągu ostatnich sześciu tygodni liczba wykonywanych szczepień przeciwko Covid-19 w regionie zmniejszyła się o 14 proc. - przekazał dyrektor WHO w Europie Hans Kluge. Dodał, że w niektórych krajach przyczyną wolniejszego tempa szczepień jest brak preparatów, w innych - niechęć do szczepień.

Prawie połowa osób w Europy przeszła już pełen cykl szczepień, w Unii Europejskiej - 58,7 proc. populacji. Istnieją jednak duże różnice między poszczególnymi państwami; w całej Europie pełne szczepienia przyjęło trzy czwarte pracowników medycznych, ale w niektórych krajach tylko 10 proc. z nich - informuje WHO.

W regionie Europy pandemia Covid-19 pochłonęła już 1,3 mln ofiar, a według wiarygodnych przewidywań do 1 grudnia umrze kolejnych 236 tys. chorych - podkreślił Kluge.

Europejski region WHO, oprócz państw geograficznej Europy obejmuje także Izrael, całe terytorium Rosji i Turcji oraz postsowieckie kraje Azji Centralnej i Kaukazu.

PAP/kp