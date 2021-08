Do globalnej emisji CO2 w 25 proc. przyczyniają się jeziora

Jeziora i stawy są docelowym miejscem spoczynku ogromnej ilości roślin i organizmów. Martwa materia organiczna dość powszechnie trafia do rzek, i następnie jest transportowana do zbiorników wodnych. W nich całe zastępy mikroorganizmów żywią się martwymi pniami drzew, gałęziami i liśćmi, co w wyniku licznych reakcji chemicznych przekłada się również na generowanie gazów cieplarnianych – informuje brytyjski portal theconversation.com

W wyniku tego procesu w jeziorach powstawać może nawet jedna czwarta emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla, i objętość ta rośnie. W procesach rozkładu materii organicznej uczestniczą bakterie i grzyby. Chociaż pojedyncze mikroby uwalniają niewielkie ilości gazu, są one najliczniejszymi organizmami na ziemi, i następuje agregacja. W procesie uczestniczy także światło słoneczne, którego energia rozbija wiązania chemiczne cząsteczek materii organicznej. Do środowiska naturalnego uwalniane są mniejsze cząsteczki, takie jak dwutlenek węgla i metan.

Część rozpadu odbywa się w poszyciu leśnym. Niemniej, duża część organizmów z gleby ostatecznie trafia do wody. Wiatry, deszcze i śnieg przenoszą je do jezior, najczęściej za pośrednictwem rzek. Jest to proces masowy. Początkowo wyliczono, że w jego wyniku do atmosfery trafiało 9 proc. globalnych emisji. Jednak po dokładniejszych badaniach w 2019 r. okazało się, że aż 25 proc. globalnej emisji pochodzi z jezior. To dużo, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że jeziora to jedynie około 4 proc. powierzchni lądów.

Zdaniem naukowców proporcja ta jeszcze się zwiększy – podaje portal theconwersation.com. Zmieniający się klimat powoduje, że do rzek i jezior trafiać będzie coraz więcej materii organicznej, podlegającej następnie rozkładowi, m.in. więcej materii leśnej, oraz w większej proporcji drzewa liściaste o dużych liściach, jak klon i dąb, a mniej drzew iglastych.

Z prognoz wynika, że w ciągu kilku następnych dekad od 1,5 do 2,7 razy więcej gazów cieplarnianych będzie generowanych do atmosfery z jezior. Warunkiem w największym stopniu przyczyniającym się do wzrostu objętości emisji gazów cieplarnianych jest zwiększająca się różnorodność trafiających do zbiorników wodnych związków organicznych, a także większa ilość rozkładających je mikroorganizmów.

conversation.com/mt

