Przyszłość telewizji naziemnej – nowy standard DVB-T2/HEVC

Emitel jest w trakcie realizacji projektu refarmingu częstotliwości telewizyjnych 470–790 MHz i zwolnienia ich na potrzeby budowy sieci 5G. Już w 2022 r. obecny standard nadawania zostanie zastąpiony standardem DVB-T2/HEVC, który nie tylko poprawi jakość sygnału, lecz także pozwoli, by w naziemnej telewizji cyfrowej pojawiły się kolejne kanały

NAJWIĘKSZE WYZWANIE W HISTORII POLSKIEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ

W związku z decyzją Komisji Europejskiej nadawcy telewizyjni muszą zwolnić pasmo 700 Mhz, ponieważ ma ono zostać przeznaczone dla operatorów komórkowych do budowy sieci 5G. Dla Emitela, który jest operatorem naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce, to duże wyzwanie. Zmiany zakończą się w czerwcu 2022 r. Można powiedzieć, że jest to największe przedsięwzięcie, jakie przechodzi telewizja naziemna w Polsce – większe niż przejście z nadawania analogowego na cyfrowe, które miało miejsce 10 lat temu.

Mimo wyzwań związanych z pandemią prace realizowane są zgodnie z planem. Terminy są nieprzekraczalne ze względu na zobowiązania wobec krajów sąsiednich, cała operacja musi się zakończyć do ostatniego dnia czerwca 2022 r.

Emitel musi uruchomić emisje z dodatkowych masztów, wymienić systemy antenowe na tych, które już funkcjonują. Zmiana standardu wymaga też wymiany aparatury nadawczej oraz zbudowania całkowicie nowej sieci telekomunikacyjnej, którą Emitel będzie dosyłać sygnał od nadawców do obiektów nadawczych zlokalizowanych na terenie całego kraju. To wielkie wyzwanie organizacyjne i logistyczne, szczególnie że operator pracuje na „żywym organizmie”. Dlaczego? Ponieważ przez cały czas, kiedy trwają prace, nie zostanie wstrzymana emisja programów telewizyjnych, które oglądają miliony widzów w Polsce.

NOWY STANDARD TO NOWA JAKOŚĆ

Telewizja naziemna wraz z rozwojem technologii oferuje coraz większe możliwości. Zmiana nadawania na DVB-T2/HEVC oznacza wiele korzyści dla widzów. Po zmianie standardu nadawania wszystkie programy będą mogły być emitowane w dużo lepszej jakości HD. Ponadto bardziej efektywny standard umożliwi nadawcom dodanie nowych programów. Warto pamiętać, że obecnie używany standard nadawania wykorzystywany jest już od ponad 10 lat. W porównaniu ze swoim poprzednikiem oferuje bardziej efektywną możliwość wykorzystania częstotliwości, których używają nadawcy.

– Dekadę temu nikt nie marzył o oglądaniu transmisji meczów piłki nożnej w jakości 4K. W tym roku dzięki nowemu standardowi, który testowo już działa, było to możliwe. Mogli się o tym przekonać widzowie TVP podczas turnieju Euro2020, który nadawca w całości transmitował na kanale TVP4K. Jestem przekonany, że zmiana standardu nadawania sprawi, iż już dzisiaj bardzo popularna telewizja naziemna zyska wielu nowych widzów – powiedział Andrzej J. Kozłowski, prezes zarządu Emitel SA.

KIEDY ZMIANY?

Mamy jeszcze czas na przygotowanie się, ponieważ zmiana nastąpi w pierwszym półroczu przyszłego roku i będzie podzielona na cztery etapy (grafika poniżej prezentuje planowane terminy przełączeń sygnału telewizyjnego).

terminy przełączen sygnału / autor: Fratria

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZMIAN?

Warto już dzisiaj sprawdzić, czy telewizor, który mamy, jest dostosowany do odbioru standardu DVB-T2/HEVC. Parametry urządzenia można sprawdzić w instrukcji obsługi lub w internecie, np. na stronie producenta.

Jeśli rozważamy kupno nowego telewizora, warto zapytać sprzedawcę, czy interesujący nas model ma właściwe parametry odbioru. Jeżeli telewizor, który posiadamy, nie jest przystosowany do odbioru nowego standardu, nie ma konieczności kupowania innego odbiornika. Można się zaopatrzyć w specjalny dekoder, który umożliwi odbiór telewizji w nowym standardzie.

Emitel, jako operator infrastruktury telekomunikacyjnej, jest firmą o zdecydowanie technologicznym DNA. Doskonale więc rozumiemy, że w czasach tak dynamicznych zmian na rynku stały rozwój jest warunkiem niezbędnym dla naszego istnienia. Dlatego wśród naszych celów strategicznych na rok 2020, obok realizacji aktualnych projektów – refarmingu czy rozwoju struktury telekomunikacyjnej – znalazły się nowe techniczne wyzwania, np. smart cities, Internet Rzeczy czy projekty multimedialne (serwisy OTT) z HbbTV na czele. Niektóre z nich – takie jak smart cities czy IoT – są dziś jeszcze w fazie eksperymentalnej, ale widzimy ich potencjał i chcemy być gotowi, by rozwijać je na szerszą skalę. Dlatego już teraz poświęcamy im wiele uwagi i we współpracy z naszymi partnerami prowadzimy pierwsze wdrożenia, angażując w to całe nasze doświadczenie i innowacyjność.

Pozostałe technologie z zakresu OTT już zagościły w naszym życiu. Mają się one nie tylko dobrze, lecz coraz bardziej się rozwijają. Technologia HbbTV pozwala je zanieść do gospodarstw domowych, które korzystają z naziemnej telewizji cyfrowej. Tym samym daje ona nową jakość, ale przede wszystkim wzbogaca to medium dystrybucji programów telewizyjnych o nowe funkcjonalności.

