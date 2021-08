Forum wGospodarce - podsumowaliśmy III edycję

Forum wGospodarce to niezwykły projekt dziennikarski tworzony od trzech lat przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria. Cykl wyjątkowych debat na temat kierunków rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki w Polsce oraz współpracy administracji publicznej z inwestorami. 30 sierpnia 2021 roku podsumowaliśmy III edycję

Zmiany, jakie dokonują się w polskiej gospodarce wyznaczą kierunek jej rozwoju na wiele lat. Przyniosą efekt, jeżeli wykorzystamy wiedzę, doświadczenie i możliwości inwestorów, ekspertów, administracji państwowej i samorządowej.

Wszystkie pięć debat – na temat cyfryzacji, inwestycji, systemu ochrony zdrowia, gospodarki obiegu zamkniętego i transformacji energetycznej – uwzględniało globalny kontekst procesów dokonujących się w Polsce. Wynikało to – z jednej strony – z unijnych regulacji, które już zostały lub będą w najbliższym czasie implementowane na grunt polski, jak i – z drugiej – udziału w Forum przedstawicieli wielkich zagranicznych korporacji, które działają na międzynarodowych rynkach, a swoje procedury i rozwiązania wprowadzają również w Polsce.

Jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas, za potężny zasób wiedzy oraz doświadczeń, którymi chcieli się dzielić, za pomysły i rozwiązania śmiało wybiegające w przyszłość zarówno firm, jak i naszej gospodarki.

Tegorocznej edycji towarzyszył bagaż półtorarocznych pandemicznych doświadczeń, a COVID-19 stał się po prostu w 2020 i 2021 roku doświadczeniem wszystkich firm, i to zarówno działających tylko w Polsce, jak i o globalnym rodowodzie.

Ten czas pokazał jak bardzo sektor zdrowia i gospodarka są systemem naczyń połączonych. To jak sprawnie funkcjonuje system zdrowotny definiuje jak funkcjonuje gospodarka. Te państwa, które będą w stanie sprawniej wyjść pandemii będą miały przywilej pionera wychodzącego z kryzysu. Mają szansę zdefiniowania na nowo swojej pozycji. Jak mówimy o konsekwencjach pozytywnych pandemii, to mogą się pojawić paradoksalnie w kontekście Polski, gdy będziemy w stanie wyjść szybko z kryzysu i podejmować umiejętne decyzje inwestycje. Możemy przesunąć się o choć jedną pozycję, być większym innowatorem i prezentować nasze zalety. Mówię przede wszystkim o rynku innowacyjnym. Ten czas, który mamy za sobą pokazuje, że zaniedbania w systemie zdrowia mogą odbić się na gospodarce. Dlatego jako rząd podjęliśmy odważne decyzje, jak zwiększenie nakładów politykę zdrowotną. Ale nie tylko to ma znaczenie. Chcieliśmy podejść do tego w sposób zrównoważony. Nie jest tajemnicą, że ludzie często odbierali inwestowanie w system zdrowotny jako przekazywanie pieniędzy w worek bez dnia. Dlatego przygotowaliśmy dwa rozwiązania. Będziemy dokładnie mierzyli jak te pieniądze są wydawane. Przygotujemy ustawę o reformie szpitalnictwa. Inwestycje w infrastrukturę, reorganizacja i jakość. Niestety kultura jakości nie jest ugruntowana w systemie zdrowotnym - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Istotny wpływ na kształtowanie krajowej strategii energetycznej ma polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, w tym jej długoterminowa wizja dążenia do neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Celem jest zbudowanie bardziej ekologicznej, zrównoważonej gospodarki kraju, co ma nas wzmocnić przed przyszłymi kryzysami, takimi jak kryzys klimatyczny. Na ten temat przemawiał Adam Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Pandemia COVID-19 przebudowała geopolitycznie świat. Walka z kryzysem trwa nie tylko w obszarze polityki zdrowotnej, ale również z wymiarze gospodarczym. Przedstawiony przez rząd Polski Ład to plan rozwoju na najbliższą dekadę, który pomoże nam wyjść z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 i zrobić epokowy skok cywilizacyjny. W tym kontekście wiodącą rolę pełni Ministerstwo Finansów, dlatego wypowiadał się minister Piotr Patkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przyjaciele polskiej gospodarki

Inwestycje są jednym z potężnych kół zamachowych procesu powrotu na ścieżkę wzrostu. Bez pospolitego ruszenia inwestycyjnego prywatnego kapitału, globalnych firm, przedsiębiorców, którzy to Polskę wybiorą na miejsce swojego rozwoju – nie poradzimy sobie z wirusem spowolnienia gospodarczego.

Zwieńczeniem projektu – wzorem poprzednich edycji – jest przyznanie wyróżnień „Przyjaciel Polskiej Gospodarki” firmom, które w wyjątkowy sposób zaznaczyły swoją obecność nie tylko na debatach Forum wGospodarce.pl, ale i w polskiej gospodarce.

Laureatami wyróżnienia Przyjaciel Polskiej Gospodarki 2021 zostali:

Grupa Veolia w Polsce. Grupa Veolia to 7. pod względem majątku inwestor zagraniczny w Polsce, który od 25 lat włącza się w zieloną transformację w Polsce, grupa współpracuje z 10 tysiącami lokalnych firm i świadczy usługi dla 3 mln Polaków

AbbVie Polska. Polska to dla AbbVie ważny rynek - świadczy o tym uruchomienie jednego z trzech globalnych centrów finansowo-kadrowych w Krakowie oraz nowoczesnej hurtowni w podwarszawskim Błoniu. Centrum zatrudnia ok. 130 pracowników i zapewnia wsparcie w zakresie finansów i procesów HR ok. 60 krajom Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Większość przychodów z refundacji swoich terapii przez polskiego płatnika firma AbbVie reinwestuje w Polsce.

Microsoft Polska. Jeszcze, że w maju 2020 roku Microsoft ogłosił plan inwestycji 1 miliarda dolarów w transformację cyfrową w Polsce tzw. plan wsparcia rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej. Jednym z kluczowych filarów tej inwestycji jest zobowiązanie do przeszkolenia 150 000 osób z cyfrowych kompetencji. Po roku firma ogłosiła, ze realizuje ten cel trzykrotnie szybciej i zaledwie w ciągu 12 miesięcy przeszkoliła 105 tysięcy profesjonalistów chmurowych. Microsoft uczestniczy też we wspólnym projekcie Agencji Badań Medycznych i globalnych firm pn. Warsaw Health Innovation Hub.

Raz jeszcze serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm i instytucji uczestniczącym w Forum wGospodarce.pl

