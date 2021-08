Za nami uroczysta gala z okazji 4. urodzin telewizji wPolsce.pl!

Wraz z naszymi widzami obchodziliśmy czwarte urodziny telewizji wPolsce.pl, która z niewielkiego medium internetowego bardzo szybko stała się szeroko dostępną i chętnie oglądaną stacją telewizyjną

Galę poprowadzili Dorota Łosiewicz i Marek Pyza.

W trakcie wydarzenia odczytano list minister rodziny Marleny Maląg do redaktor naczelnej telewizji wPolsce.pl, Agaty Rowińskiej.

Szanowna Pani Redaktor, trudno wyobrazić sobie rzeczywistość w państwie demokratycznym, bez pluralizmu medialnego. (…) Telewizja wPolsce.pl już od 4 lat wyjaśnia widzom zawiłości polityki, historii, zmian społecznych, zagrożeń współczesności. Co ważne, czyni to zgodnie z prawdą (…). Zadaje wiele pytań i szuka na nie odpowiedzi. W interesie nas wszystkich jest, by telewizja wPolsce.pl tak pięknie rozwijała się dalej (…) Cieszę się, że takie medium jak telewizja wPolsce.pl jest z nami. Z okazji urodzin stacji życzę pani redaktor kolejnych sukcesów, realizacji ambitnych planów i podejmowania nowych wyzwań (…) — napisała minister rodziny.

Bardzo dziękuję za ciepłe słowa pani minister. (…) Bardzo wszystkich chciałam przywitać zebranych na urodzinach wPolsce.pl, bardzo serdecznie witam także naszych szanownych widzów. Chciałam bardzo Państwu podziękować, że znajdują Państwo czas, a przede wszystkim ochotę oglądać nasz kanał. To jest dla nas bardzo poważne, ponieważ dzięki Państwu możemy realizować misję naszej konserwatywnej telewizji, która pokazuje dumną Polskę (…) Walczymy o prawdę, walczymy o to, żeby nie szkalowano naszego kraju, pamiętano o naszych przodkach. Nasza antena to codziennie po kilkanaście ważnych pytań — skomentowała Agata Rowińska, redaktor naczelna telewizji wPolsce.pl.