KPRM przypomina rodzicom o zagrożeniach dla dzieci w internecie

O tym, że dzieci korzystające z internetu są narażone na niebezpieczeństwo przypomniała rodzicom w poniedziałek Kancelaria Premiera. Wskazała m.in. na problem lęku przed byciem offline oraz cyberprzemoc

KPRM przypomniała, że powrót do nauki w trybie stacjonarnym nie oznacza, że dzieci będą spędzały mniej czasu w internecie. „Z najnowszego raportu NASK Nastolatki 3.0 wynika, że w czasie wolnym od zajęć szkolnych młodzi ludzie spędzają online średnio 4 godziny i 50 minut dziennie” - podkreślono.

Kancelaria wskazała w komunikacie na zagrożenia w sieci oraz sposoby na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, używającym internetu.

„Jednym z zagrożeń, jakie niesie za sobą internet, a raczej zbyt częste korzystanie z niego, jest FOMO, czyli z angielskiego - Fear of Missing Out. To lęk przed odłączeniem i przekonanie, że coś ważnego ominie nas dokładnie wtedy, kiedy jesteśmy offline. FOMO może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, ale to młodzi ludzie są na nie szczególnie podatni” - napisano.

Do zjawiska FOMO odniosła się specjalistka ds. edukacji cyfrowej NASK Marta Witkowska. Jej zdaniem, „nastolatki są najbardziej narażone na FOMO, bo +bycie w kontakcie+ i wiedza o tym, co w danej chwili robią przyjaciele i znajomi pozwala im poczuć, że są ważną częścią grupy”. „Jednocześnie, to właśnie smartfony są narzędziem, za pomocą którego najczęściej komunikują się z innymi. Czas pandemii i związane z nim ograniczenia sprawiły, że dla młodych spotkania w sieci stały się też podstawową formą kontaktu. Pamiętajmy, że może nie być im łatwo powrócić do świata offline” – dodała.

KPRM zwróciła uwagę na inny problem związany z korzystaniem z internetu - cyberprzemoc. „To w dużej mierze przedłużenie konfliktów przeniesionych ze środowiska rówieśniczego. Często dzieje się poza wzrokiem rodziców – tam, gdzie ich nie ma. Może dotknąć każdego – dobrego ucznia i tego, który na lekcjach radzi sobie nieco gorzej, popularnego w szkole i tego, który ma słabsze kontakty z rówieśnikami” - napisano.

Kancelaria podkreśliła, że jeśli rodzice chcą więcej dowiedzieć się na temat FOMO i cyberprzemocy, mogą wejść na stronę internetową rządowej kampanii „Nie zgub dziecka w sieci”: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci. Pod tym adresem znajdują się materiały dla rodziców - „FOMO i nadużywanie nowych technologii” i „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, a także na temat sextingu, sharentingu oraz gier cyfrowych.

W komunikacie przedstawiono najważniejsze wskazówki dla rodziców, tak, aby ich dzieci bezpiecznie korzystały z internetu.

„Rozmawiaj i ustalaj reguły. Rozmów nigdy za wiele. Niezależnie od tego, czy twoje dziecko ma kilka czy kilkanaście lat, uczy się w trybie zdalnym, czy stacjonarnym, jako rodzic powinieneś być jego przewodnikiem po cyfrowym świecie. Nie krytykuj, nie oceniaj - tłumacz i słuchaj! Ważne, aby twoje dziecko wiedziało, że interesujesz się nim i jesteś po to, aby pomóc” - radzi KPRM.

Kancelaria przypomniała, że przed udostępnieniem dziecku sprzętu, należy skorzystać z rozwiązań technicznych, które pomogą zwiększyć jego bezpieczeństwo online. „Na rynku są dostępne różne rodzaje narzędzi kontroli rodzicielskiej, w których można np. ograniczyć dostęp do treści szkodliwych i nieprzeznaczonych dla dzieci. To m.in. oprogramowanie dołączane do systemu operacyjnego, czy aplikacje mobilne. Warto także sprawdzić, czy gry komputerowe twojego dziecka są dostosowane do jego wieku” - przekazano.

KPRM zaznaczyła, że rodzic musi reagować, jeśli dziecko będzie miało w internecie kontakt z treściami pełnymi przemocy, pornograficznymi czy prezentującymi zachowania autodestrukcyjne. Nie należy wpadać w panikę, ale zachować spokój, postarać się ustalić jak najwięcej okoliczności zdarzenia i zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości - przekonuje Kancelaria.