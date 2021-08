Stawiamy na strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój

Pandemia COVID-19 po raz kolejny uświadomiła światu, że zdrowie ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, społeczeństwa i gospodarki. Co więcej, podkreśliła, jak istotna jest potrzeba wzmacniania gospodarki poprzez dbałość o zdrowie publiczne.

Wyzwanie związane z COVID-19 było i wciąż jest pewnego rodzaju testem sprawności dla wielu systemów ochrony zdrowia. Lekcja ta dużo już nas nauczyła, wskazując zarówno słabe strony systemów ochrony zdrowia, jak i uwypuklając te obszary, w których drzemie potencjał do rozwoju.

W dobie kryzysu niezwykle ważne stały się współpraca i wspólne działanie. W tej współpracy coraz istotniejszą rolę zaczęły odgrywać partnerstwa publiczno-prywatne, które stanowią doskonałą platformę do dialogu, lepszego zrozumienia, a także dają możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy i kompetencji na wielu płaszczyznach, stwarzając jednocześnie szanse na tworzenie innowacyjnych rozwiązań na szeroką skalę, odpowiadających na globalne, systemowe wyzwania.

INWESTYCJA W PARTNERSTWA I BUDOWANIE DIALOGU

Idea współpracy i otwartości na dialog od lat wpisuje się w globalne podejście AstraZeneca. Pandemia jedynie uwypukliła ten obszar i dała szanse do działania na wielu nowych płaszczyznach. Doskonałym przykładem tego podejścia jest partnerstwo AstraZeneca z zespołem Uniwersytetu Oksfordzkiego i wspólna praca nad szczepionką, która stanowi bezpośrednią odpowiedź na kryzys światowy, wywołany przez pandemię koronawirusa. Siła tej współpracy – połączenie doświadczeń, perspektyw, zasobów oraz możliwości – okazała się być niezwykła, a bogate doświadczenie w zakresie wspólnych prac badawczo-rozwojowych, w ciągu zaledwie kilku miesięcy, zaowocowało opracowaniem szczepionki, która dziś pomaga opanować globalny kryzys – dostarczyliśmy już ponad miliard szczepionek na całym świecie bez zysku w czasie pandemii.

Poza tym spektakularnym przykładem podobnych partnerstw realizowanych przez AstraZeneca jest więcej. To globalne podejście ma również odzwierciedlenie na polskim rynku, gdzie firma wykazuje się dużą otwartością na budowanie dialogu ze stroną publiczną.

WARSAW HEALTH INNOVATION HUB

W czerwcu tego roku AstraZeneca wraz z innymi podmiotami biznesowymi i interesariuszami sektora ochrony zdrowia aktywnie wsparła Agencję Badań Medycznych w tworzeniu Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) – unikalnego na skalę Europy Środkowo-Wschodniej przedsięwzięcia, którego realizacja wzmocni rolę Polski jako wiodącego centrum biotechnologicznego, a także kraju zwiększającego odporność i stabilność systemu ochrony zdrowia po pandemii drogą inwestycji w innowacje. Projekt ten doskonale wpisuje się też w cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i może mieć istotne znaczenie dla sprawnej realizacji Krajowego Programu Odbudowy. Dołączenie AstraZeneca do WHIH to wypełnienie zobowiązania firmy i otwartości na współpracę ze stroną publiczną, które ma za zadanie poprawić dostęp do innowacji dla pacjentów. Co więcej, udział firmy w tym projekcie stanowi potwierdzenie kluczowej roli, jaką nasz kraj odgrywa na globalnej mapie AstraZeneca.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA WIELU PŁASZCZYZNACH

Poza otwartością do budowania nowych współprac i partnerstw niezwykle ważną wartością dla AstraZeneca jest zrównoważony rozwój, który wyraża się na wielu różnych płaszczyznach. Przez lata podejście to mocno skoncentrowane na zmniejszaniu negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko, dziś definiowane w dużo szerszym zakresie, odgrywające ogromną rolę również w stymulacji wzrostu gospodarczego i postępu społecznego, w tym funkcjonowaniu sektora ochrony zdrowia.

W tym obszarze firma również rozwija swoje działania. W lipcu 2020 r., w odpowiedzi na pandemię COVID-19, z inicjatywy London School of Economics (LSE), World Economic Forum i AstraZeneca powołano Partnerstwo na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemów Zdrowotnych (Partnership for Health System Sustainability and Resilience – PHSSR). Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań na rzecz reformy systemów ochrony zdrowia.

W przypadku Polski najważniejsze rekomendacje wypracowane przez zespół projektowy dotyczą przede wszystkim zagadnień takich jak: problemy kadrowe, modernizacja systemu sanitarno-epidemicznego, zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia i poprawy jego efektywności kosztowej oraz dalszych wysiłków na rzecz cyfryzacji – zarówno usług medycznych, jak i procesów zarządczych i kontrolnych. Z uwagi na duży potencjał projektu oraz otwartość partnerów ze strony publicznej obecnie trwają dalsze prace nad kolejnymi fazami tego projektu.

ODPOWIEDZIALNY SEKTOR ZDROWOTNY

Firma nie zapomina także o zmianach klimatycznych i wpływie sektora zdrowotnego na światową emisję CO2, głęboko wierząc, że lepsza jakość opieki zdrowotnej może prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W związku z tym AstraZeneca zainwestowała 1 mld dolarów w globalny program obejmujący wprowadzenie na rynek inhalatorów nowej generacji, zastąpienie pojazdów spalinowych w 100 proc. pojazdami ekologicznymi oraz zapewnienie 100 proc. odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Flagową inicjatywą AstraZeneca w zakresie ochrony środowiska jest program Ambition Zero Carbon, w ramach którego firma zobowiązuje się do 2025 r. zredukować do zera swój ślad węglowy, a do 2030 r. osiągnąć ujemny ślad węglowy w całym łańcuchu wartości.

WSPÓLNE ZOBOWIĄZANIE DLA DOBRA PACJENTÓW

Odpowiedzialny rozwój sektora ochrony zdrowia to także nieustanna dbałość o dostępność do innowacyjnych rozwiązań i terapii dla pacjentów, dostęp do świadczeń i opieki. Obszary te niezwykle ucierpiały w dobie pandemii, w czasie gdy olbrzymie zasoby systemu ochrony zdrowia – zarówno te finansowe, organizacyjne, jak i kadrowe – zostały przekierowane na walkę z koronawirusem.

Mając jednak na uwadze już ponad 1,5 roku zmagań z pandemią, warto powrócić do odbudowy systemu koordynowanej opieki nad pacjentem. W wielu obszarach terapeutycznych czas ten jest na wagę złota. Jednym z obszarów, które pozostają priorytetowe, jest kardiologia, a w szczególności niewydolność serca, która nie tylko zbiera dramatyczne żniwo w postaci śmierci wielu chorych, lecz również generuje liczone w setkach milionów koszty hospitalizacji. To obszar, który wymaga interwencji i wypracowania systemowych rozwiązań na polu szybkiej diagnostyki oraz wczesnej interwencji farmakologicznej. Takie podejście pozwoliłoby z jednej strony zaopiekować potrzeby pacjentów, skutecznie osiągać efekty terapeutyczne, przy jednoczesnym zwolnieniu rosnących z roku na rok kosztów hospitalizacji.

W tym obszarze również jest przestrzeń na dialog i budowanie współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną i stroną publiczną, lecz także przy dużym udziale lekarzy specjalistów oraz zaangażowaniu POZ.

Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland

W tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia firmy w Polsce. To dla nas ogromny zaszczyt wspólnie tworzyć i rozwijać firmę z taką historią. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, jak wiele udało nam się osiągnąć przez te lata. To przede wszystkim dostarczanie przełomowych terapii dla pacjentów, ogromne zaangażowanie i inwestycja w badania i rozwój oraz ścisła współpraca z naukowcami – obszary, które dla AstraZeneca są w centrum zainteresowania. Jesteśmy pierwszą globalną firmą farmaceutyczną w Polsce, która otrzymała od Ministra Rozwoju status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

To także ogromna inwestycja w kapitał intelektualny, tworzenie nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy – w skali ostatnich 22 lat zwiększyliśmy zatrudnienie niemal dwunastokrotnie – ze 195 pracowników w 2000 r. do ok. 2,3 tys. w roku bieżącym.

Nasza wieloletnia obecność w Polsce to również duże zobowiązanie, by w kolejnych latach zachować dynamikę rozwoju firmy i dbać o najwyższą jakość opieki nad pacjentami. Myśląc o przyszłości, przed nami wiele planów i celów do osiągnięcia – jednym z nich jest partnerska współpraca z interesariuszami systemu ochrony zdrowia nad wypracowaniem ekosystemu innowacji i opieki zdrowotnej w Polsce, który będzie jak najbardziej dopasowany do potrzeb pacjentów.

