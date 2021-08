Kościński: dane o PKB pokazują siłę polskiej gospodarki

Dane GUS dotyczące PKB pokazują siłę polskiej gospodarki, która szybko powraca na ścieżkę wzrostu po covidowym kryzysie – powiedział PAP we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński.

We wtorek GUS podał wstępne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. - wyniósł on 11,1 proc. rdr (we wcześniejszym tzw. szybkim szacunku GUS podawał, że wzrost PKB w II kw. 2021 r. wyniósł 10,9 proc., licząc rok do roku).

Dzisiejsze dane GUS dotyczące PKB pokazują siłę polskiej gospodarki, która szybko powraca na ścieżkę wzrostu po covidowym kryzysie. Dzięki efektywnym działaniom rządu i odpowiedzialnej polityce gospodarczej już w II kwartale 2021 r. realny PKB przekroczył poziom sprzed pandemii, tj. z IV kw. 2019 – powiedział PAP we wtorek minister finansów Tadeusz Kościński.

Zwrócił uwagę, że dane okazały się lepsze niż wstępnie szacował GUS.

Dane – zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku - są lepsze od pierwszych szacunków GUS sprzed dwóch tygodni. Tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 2,1 proc. (kw./kw., dane wyrównane sezonowo). PKB był o 11,1 proc. wyższy niż przed rokiem– stwierdził Tadeusz Kościński.

PAP/RO

