IKEA ma kłopoty z dostawą towarów. Będą dodatkowe statki

IKEA ma problemy z terminowym dostarczaniem zamówionych towarów, a klienci nie mogą składać reklamacji poprzez infolinię lub chatbota – informuje wirtualnapolska.pl.

Sieć tłumaczy, że problemy wzięły się z przerwania łańcucha dostaw w wyniku zakłóceń globalnych w portach.

Klienci sklepów IKEA zamawiający w sieci skarżą się, że zamówienia do nich nie trafiają i nie są w stanie złożyć reklamacji. Doszło do tego, że nieformalnym biurem do składania reklamacji stał się profil IKEA na Facebooku – pisze Krystian Rosiński.

Aby zapewnić naszym klientom dostępność produktów, zdecydowaliśmy się globalnie na podjęcie nadzwyczajnych kroków, w tym na zakup własnych kontenerów i czarter dodatkowych statków- informuje w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski Katarzyna W. Gebel z biura prasowego IKEA Retail w Polsce

Wirtualnapolska.pl/RO

CZYTAJ TEŻ: Zmiany w 500 plus! Projekt przyjęty