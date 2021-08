Ransomware uderza w branżę nowych technologii

System telemetryczny Bitdefender wykrył w lipcu tego roku ponad 54 tys. ataków typu ransomware. Napastnicy najczęściej brali na cel branżę nowych technologii

Bitdefender Labs wykrywa co minutę ponad 400 nowych incydentów bezpieczeństwa i codziennie weryfikuje 30 miliardów zapytań o zagrożenia. To pozwala uzyskać w czasie rzeczywistym stosunkowo szeroki obraz na temat cyberataków. Bitdefender w lipcu przeanalizował informacje pochodzące ze statycznych silników antymalware, które stanowią jedną z pierwszych linii bezpieczeństwa, identyfikującą złośliwy kod na podstawie wcześniej znanych atrybutów (na przykład znany hash złośliwego pliku lub certyfikat pliku). W sumie Bitdefender Labs wykrył 21 milionów złośliwych programów, z czego 54 343 należało do kategorii ransomware. Systemy telemetryczne zidentyfikowały 372 rodziny oprogramowania ransomware. Największą aktywnością w lipcu wykazała się grupa Stop/DJVU, która atakuje przede wszystkim użytkowników domowych. Stop/DJVU używa algorytmów do szyfrowania danych ofiary na komputerze lub całym serwerze. Po raz pierwszy ten rodzaj ransomware’u wykryto w 2018 roku. Warto podkreślić, że tak duży udział Stop/DJVU wśród zagrożeń po części wynika z faktu, iż baza próbek Bitdefendera obejmuje dane telemetryczne z milionów punktów końcowych konsumentów. Wyniki badań Bitdefendera pokazują, że branżą najczęściej nękaną przez gangi ransomware jest branża nowych technologii ( 84 proc.), a w dalszej kolejności media (11 proc.).

