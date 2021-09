42-latek produkował podróbki ubrań; chciał się wykupić za 40 tys. łapówki

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie zatrzymali 42-latka podejrzanego o produkowanie podrobionej odzieży oraz tekstyliów i handel nimi. Magazyn z towarem zlokalizowany był w Kobyłce. Mężczyzna oferował policjantom 40 tys. zł łapówki; okazało się też, że był poszukiwany do odbycia kary za podobne przestępstwa.

Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wołominie asp. szt. Tomasz Sitek przekazał w środę PAP, że tamtejsi funkcjonariusze zlokalizowali i zlikwidowali magazyn z podróbkami ubrań i tekstyliów, który mieścił się w Kobyłce. Było to możliwe dzięki operacyjnemu wytypowaniu 42-latka i ustaleniu, gdzie może nielegalny towar przechowywać.

Kilka dni temu funkcjonariusze udali się do Słupna, gdzie miał przebywać mężczyzna podejrzewany o ten proceder. Obserwując posesję, funkcjonariusze zwrócili uwagę na wyjeżdżającego z niej osobowego hyundaia. Policjanci ruszyli za samochodem. Jego kierowca doprowadził ich do posesji w Kobyłce. Tam funkcjonariusze skontrolowali pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. W budynku ujawnili wyroby w postaci odzieży, tekstyliów, torebek, pasków, portfeli i skarpetek. W jednym z pomieszczeń znajdowała się prasa wraz z szablonami do wycinania znaków towarowych znanych firm” - podał asp.szt. Sitek.