Koronawirus: Wzrost zakażeń o ponad 50 proc.

W środę zostaną podane dane o ponad 350 przypadkach zakażeń koronawirusem. To wzrost o ponad 50 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia – poinformował w środę w RMF FM szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia, pytany o jego prognozy na temat czwartej fali, odparł, że obecnie nie mamy dużej liczby zakażeń w Polsce, ale są zauważalne regularne wzrosty zakażeń, które utrzymują się na poziomie 20-25 proc. przy porównaniu tydzień do tygodnia.

Dzisiaj będzie ponad 350 przypadków, co w stosunku do poprzedniego tygodnia oznacza ponad 50-procentowy wzrost, więc może dobrze, że jest to taki sygnał, który ma nas zdyscyplinować i przypomnieć o tym, że pandemia cały czas jest z nami – powiedział Niedzielski.