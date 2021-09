W wakacje doszło do ponad 5 tys. wypadków, zginęło 479 osób

Podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali ponad 5 tysięcy wypadków, w których zginęło 479 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych - poinformował PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Komisarz Robert Opas w rozmowie z PAP podkreślił, że każdego roku wakacje są czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego.

Codziennie na polskie drogi wyjeżdżało ich około 4 tysięcy – przekazał policjant.

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem było ograniczenie liczby wypadków i kolizji - zaznaczył.

Podał również dane dotyczące wypadków na polskich drogach. W okresie wakacji policjanci odnotowali 5 216 wypadków (w 2020 r. – 5 598, w 2019 r. – 6 289), w których zginęło 479 osób (2020 r. - 500, 2019 r. - 594), a 6 172 zostało rannych (2020 r. – 6 525 , 2019 r. – 7 462).

Są to dane lepsze niż w poprzednich latach, jednak nie oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, których ofiary znalazły się w tej smutnej statystyce. Nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów – jak te w postaci nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu - przyczyniły się do zaistnienia wielu z nich – powiedział Robert Opas.