Afgańczycy zmagają się z kryzysem żywnościowym

Zapasy żywności ONZ w Afganistanie mogą się wyczerpać w tym miesiącu, ostrzegł w środę wysoki rangą urzędnik ONZ, prognozując pojawienie się kryzysu głodowego - kolejnego wyzwania dla nowych władz deklarujących przywrócenie stabilność po wycofaniu się wojsk USA i sił międzynarodowych.

Według Ramiza Alakbarova, szefa ONZ ds. pomocy humanitarnej w Afganistanie, około jedna trzecia 38-milionowej populacji kraju nie wie, czy będzie codziennie jadła posiłek.

Światowy Program Żywnościowy ONZ dostarczył żywność i rozdał ją dziesiątkom tysięcy ludzi w ostatnich tygodniach, ale w obliczu zbliżającej się zimy i trwającej suszy, co najmniej 200 milionów dolarów jest pilnie potrzebne, aby móc nadal żywić najbardziej narażonych na głód Afgańczyków- powiedział. „Do końca września zapasy, które Światowy Program Żywnościowy ma w kraju, wyczerpią się”- przekazał dziennikarzom podczas wirtualnej konferencji prasowej. „Nie będziemy w stanie dostarczyć tych niezbędnych artykułów żywnościowych, ponieważ nie mamy i nie będziemy mieć zapasów” - dodał.

Wcześniej urzędnicy ONZ powiedzieli, że z 1,3 miliarda dolarów potrzebnych na ogólne działania pomocowe, otrzymali tylko 39 proc. Talibowie, którzy przejęli kontrolę nad Afganistanem przed wycofaniem się sił amerykańskich, muszą teraz rządzić krajem, którego gospodarka w dużym stopniu opiera się na pomocy międzynarodowej i znajduje się w fazie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego. Urzędnicy afgańscy od miesięcy nie otrzymują pensji, a lokalna waluta traci na wartości. Większość rezerw walutowych Afganistanu jest utrzymywana za granicą i obecnie zamrożona.

Mohammad Sharif, sklepikarz ze stolicy Kabulu, powiedział AP, że tutejsze sklepy i targowiska mają zapasy, ale głównym problemem są rosnące ceny żywności. „Jeżeli sytuacja będzie się utrzymywała w ten sposób i nie będzie rządu, który kontrolowałby ceny, spowoduje to wiele problemów dla miejscowej ludności” – stwierdził.

Wyzwania, przed jakimi stoją talibowie, aby ożywić gospodarkę, mogą dać zachodnim krajom siłę nacisku, by wypełnili zobowiązanie do utworzenia inkluzywnego rządu i zagwarantowania praw człowieka. Talibowie deklarują, że chcą mieć dobre stosunki z innymi krajami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi. Wielu Afgańczyków obawia się jednak, że nie spełnią tych obietnic, a także obawia się, że sytuacja gospodarcza kraju nie daje im żadnych szans.

Talibowie powiedzieli, że pozwolą ludziom z legalnymi dokumentami na swobodne podróżowanie, w tym na opuszczenie kraju, ale już wkrótce okaże się, czy jakiekolwiek komercyjne linie lotnicze będą chciały oferować usługi w Kabulu. Bilal Karimi, oficjalny przedstawiciel biura rzecznika talibów, powiedział w środę, że zespół techników z Turcji i Kataru przybył do Kabulu, aby pomóc w ponownym uruchomieniu lotniska.

Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się do talibów z wnioskiem o dostęp do lotniska, aby mogła dostarczać żywność i inne towary bezpośrednio do stolicy Afganistanu.

PAP/kp