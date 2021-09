Sasin: kontrakty PGNiG pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość

Kontrakty na dostawy gazu z USA zawierane przez PGNiG, projekt Baltic Pipe czy plany wydobycia na Ukrainie pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - ocenił w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

W czasie podpisania aneksów do umów na dostawy LNG od amerykańskiej firmy Venture Global, zwiększających wolumeny, Sasin zauważył, że po wygaśnięciu kontraktu z Gazpromem, czyli po 2022 r. ponad 9 mld m sześc. gazu sprowadzanego do Polski będzie pochodzić z USA, a dostawy od Venture Global zaspokoją ok. jedną trzecią polskiego popytu.

Pracujemy nad zapewnieniem 100 proc. dostaw gazu ze źródeł innych niż rosyjskie - dodał wicepremier.

PAP/KG