Bank Pekao wesprze klientów posługujących się językiem migowym

Niesłyszący klienci Banku Pekao mogą zdalnie korzystać z pomocy konsultanta Pekao Direct, będącego jednocześnie tłumaczem polskiego języka migowego. Podczas wideorozmowy w serwisie Pekao24 lub aplikacji PeoPay, doradca pomoże niesłyszącemu klientowi w załatwieniu jego finansowych spraw.

Jak wynika z ubiegłorocznego raportu Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, osoby niesłyszące i niedosłyszące należą do jednych z najbardziej wykluczonych grup społecznych w Polsce. Według szacunków liczba niesłyszących Polaków wynosi nawet 100 tys., w tym ok. 30-50 tys. posługuje się językiem migowym. To właśnie z myślą o nich i o usuwaniu wszechobecnych barier dla osób słabosłyszących, Bank Pekao wprowadził nową funkcjonalność, polegającą na możliwości zdalnej rozmowy z konsultantem w języku migowym.

Usługa jest dostępna dla klientów Banku Pekao w serwisie Pekao24 bez konieczności logowania lub po zalogowaniu także w aplikacji PeoPay. W celu połączenia z konsultantem Pekao Direct, należy wybrać czat z opcją wideo. Wówczas na liście tematów zostanie prezentowana nowa opcja „Rozmowa w języku migowym”. Klient, po akceptacji regulaminu, połączy się z doradcą posługującym się polskim językiem migowym. Konsultanci będą dostępni w dni robocze w godzinach 9:00-17:00.

Zależy nam na wygodzie naszych klientów, staramy się usuwać stojące przed nimi bariery. Dlatego też postanowiliśmy wesprzeć osoby niesłyszące odpowiednio dostosowując nasz proces obsługi klienta. Mamy nadzieję, że spełni on oczekiwania tych osób i choć trochę ułatwi im codziennie funkcjonowanie – wyjaśnia Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Banku Pekao SA. Chcemy być blisko klienta i „mówić jego językiem”. Obecność tłumacza, nawet wirtualna, to dla klienta ogromne ułatwienie. Do tej pory niesłyszący klienci realizowali czynności w oddziałach wyłącznie w towarzystwie własnych tłumaczy lub kontaktowali się z bankiem poprzez zwykły czat. Teraz się to zmieni, to bank zapewni klientom obsługę w języku migowym – mówi Jarosław Kożuch, Wiceprezes Zarządu w Pekao Direct.

