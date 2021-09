Cyfrowy zmysł rzeczywistości rozszerzonej dla pracowników Polpharmy

Polpharma po raz kolejny wyznacza standardy cyfryzacji branży farmaceutycznej. Po udanym wdrożeniu środowiska do współpracy zdalnej Microsoft 365 oraz automatyzacji i digitalizacji szeregu procesów produkcyjnych, firma wprowadziła także urządzenie Microsoft HoloLens 2 - informuje Microsoft

Technologia rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality, AR) stosowana jest w procesie wdrażania nowo zatrudnionych osób na części linii produkcyjnych, a także do bezpiecznych prac technicznych związanych z obsługą maszyn. Dzięki „dodatkowemu zmysłowi”, w który wyposażeni zostali pracownicy Polpharmy, udało się nie tylko usprawnić proces zdalnego przygotowania do pracy, ale także zapewnić najwyższe bezpieczeństwo pracownikom technicznym.

Motorem napędowym czwartej rewolucji przemysłowej są dane. To dzięki nim przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach są w stanie lepiej reagować na zmieniający się krajobraz rynku, tworzyć nowe modele produktów czy usług lub sprawniej realizować codzienną działalność operacyjną. Informacje wsparte odpowiednią analityką, tj. algorytmami sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, pozwalają tworzyć wyraźne przewagi biznesowe na różnych polach. Czwarta rewolucja przemysłowa to jednak coś więcej. To świat urządzeń połączonych – m.in. różnego rodzaju czujników czy okularów rozszerzonej rzeczywistości. Te ostatnie pozwalają spółce Polpharma rozpocząć nowy etap w przemyśle farmaceutycznym, wyznaczając stopniowo kolejne standardy dla całej branży.

