Rok szkolny rozpoczęty – czas ubezpieczyć dziecko

Wrzesień to dla wszystkich rodziców dzieci w wieku szkolnym szczególnie trudny moment. Kompletowanie wyprawki, nowi nauczyciele i wymagania, no i oczywiście wybór wymarzonych zajęć pozaszkolnych, które na dodatek wpasują się w tygodniowy grafik dzieci i rodziców

W tym całym zamieszaniu jest jeszcze jeden temat, który burzy spokój wielu rodziców. Temat najważniejszy – bezpieczeństwo dzieci. Wszyscy chcemy, aby nowy rok szkolny minął bez nieprzyjemnych zdarzeń i chorób, ale co gdy spotka nas ta stresująca sytuacja i będziemy potrzebować nagłej pomocy? Wtedy bezcenne jest wsparcie sprawdzonego ubezpieczyciela, na którym można polegać w sytuacji awaryjnej.

O tym, jak ważne jest ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mogło się przekonać już wielu rodziców. Według statystyk Ministerstwa Edukacji Narodowej, w polskich szkołach i placówkach oświatowych dochodzi rocznie do około 60 tysięcy wypadków.

Najczęściej są to różnego rodzaju złamania, stłuczenia i zwichnięcia. Zdarzają się też niestety poważniejsze urazy, wymagające pobytu w szpitalu. Ani rodzice, ani nauczyciele nie są w stanie zapobiec wszystkim zdarzeniom na terenie szkoły czy w trakcie zajęć pozalekcyjnych.

Jednak świadomy zagrożeń rodzic może zapewnić dziecku maksymalną ochronę, wybierając dla niego optymalne ubezpieczenie. W LINK4, jak nikt inny wiemy, jak zapewnić rodzinie bezpieczeństwo, a co za tym idzie spokój na cały rok.

Najlepsze NNW dla dziecka, czyli jakie?

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczyciela wśród tylu ofert? Czy liczy się tylko cena, czy raczej powinniśmy sprawdzić, co konkretnie otrzymamy za wydane przez nas pieniądze. Warto posłuchać opinii innych mam, które doświadczyły już trudnych sytuacji i wiedzą, jaka pomoc liczy się wtedy najbardziej.

Pani Agnieszka (37 l.) z Bydgoszczy jest mamą 10-letniej Amelki. Kiedy umówiła się z agentką ubezpieczeniową, aby wykupić polisę dla swojej córki, opowiedziała nam o historii, jaka przytrafiła się jej w zeszłym roku szkolnym. Wyjaśniła też , dlaczego bez wahania wybrała po tych doświadczeniach po raz kolejny ubezpieczenie w LINK4.

_Moja córeczka to prawdziwy wulkan energii. Mimo wielu lekcji i spotkań z koleżankami wciąż szuka nowych wyzwań. Stąd pomysł, by zapisać ją z przyjaciółką z klasy na zajęcia ze wspinaczki. Wszystko szło jak najlepiej aż do feralnego wtorku tuż przed wakacjami.

Dziewczynki miały tego dnia rozegrać między sobą wyścig, która pokona trasę wspinaczkową szybciej – tak się umówiły. Nikt z instruktorów nawet nie wiedział o tym pomyśle. Moja Amelka to ambitna dziewczynka i oczywiście postanowiła, że musi wygrać, podobnie jak jej przyjaciółka.

Na efekty tej dziecięcej rywalizacji nie trzeba było długo czekać. Obie nabawiły się poważnej kontuzji. Moja córka zwichnęła sobie bark i poważnie uszkodziła kolano, a jej koleżanka nadwerężyła kręgi szyjne.

Natychmiast do dziewczynek wezwano pomoc, bo obie zwijały się z bólu. Dziewczynki trafiły do szpitala, a to był niestety początek długiego leczenia i rehabilitacji. Na szczęście ubezpieczyliśmy z mężem Amelkę na cały rok w LINK4 i bardzo szybko przekonaliśmy się, jaka to była dobra decyzja. Skorzystaliśmy z polisy NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia Assistance Zdrowie. Córka trafiła na oddział szpitalny. Konieczna była natychmiastowa operacja kolana, a potem przyszedł czas na kilkutygodniową rehabilitację.

Koszty rosły lawinowo, bo najważniejsze było dla nas zapewnienie Amelce jak najlepszej opieki, by wróciła do pełnej sprawności. Na szczęście udało się, jednak nie obyło się bez specjalistycznych ćwiczeń i zabiegów pod okiem profesjonalnego rehabilitanta.

Z LINK4 w ramach ubezpieczenia otrzymaliśmy nie tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu córki, ale też odszkodowanie za pobyt w szpitalu oraz częściowy zwrot kosztów za leki, sprzęt rehabilitacyjny i konsultacje. Co dla nas ważne, nie musieliśmy czekać nawet na koniec leczenia, by córka otrzymała odszkodowanie. Wszystko rozliczyliśmy na podstawie dokumentacji lekarskiej i mogliśmy przeznaczyć otrzymane pieniądze na całkowity powrót do zdrowia Amelki. To była dla nas ogromna pomoc w tym czasie, szczególnie że wszystko działo się przed wakacjami, które zawsze oznaczają dodatkowe obciążenie domowego budżetu.

Widzieliśmy też, w jak trudnej sytuacji znalazła się mama przyjaciółki naszej córki. Ona nie pomyślała na czas o ubezpieczeniu dziecka i wszystkie nieprzewidziane koszty musiała pokryć z własnej kieszeni. To był dla niej, jako samotnej mamy, duży problem i stres.

Po tych doświadczeniach obie już na początku września zadbałyśmy, aby nasze dzieci chroniło ubezpieczenie w LINK4, bo mam pewność, że można na nim polegać._

Takich historii z życia wziętych dociera do nas w LINK4 bardzo wiele i za każdym razem jesteśmy dumni, że mogliśmy przynieść realną pomoc naszym klientom, którzy powierzyli LINK4 bezpieczeństwo swoich rodzin.

LINK4 w trosce o dziecko

Mamy zawsze chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, myślą o tysiącu spraw i troszczą się codziennie o rodzinę. Na liście niezbędnych zadań na wrzesień jest nie tylko szkolna wyprawka i wybór dodatkowych zajęć dla dziecka, ale przede wszystkim zapewnienie ochrony na wypadek złamania ręki czy leczenia szpitalnego przy poważniejszych urazach. Po wyboru ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków syna czy córki, warto wybrać doświadczoną firmę, której zaufały polskie rodziny. W LINK4 szczególnie dbamy o to, żeby nasi klienci czuli się bezpiecznie i wiedzieli, że mogą na nas polegać w potrzebie. Dlatego zapewniamy im pomoc finansową, gdy wydarzy się nieszczęśliwy wypadek. Sama jestem mamą i wiem, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa najbliższym – mówi Patrycja Kotecka, członek Zarządu i dyrektor pionu marketingu LINK4.

Na co zwrócić uwagę?

Dobre ubezpieczenie powinno być możliwie elastyczne, by jak najlepiej dopasować je do naszych indywidualnych oczekiwań. Decydującym elementem podczas wyboru powinno być sprawdzenie zakresu i wysokości ubezpieczenia. Dlatego w LINK4 opracowaliśmy unikatowy na rynku pakiet ubezpieczeń Dziecko, wchodzący w skład oferty LINK4 Mama W jego ramach rodzic sam decyduje, co włącza w skład ubezpieczenia swojej pociechy. Do wyboru jest NNW Dziecko z sumą nawet do 100 tysięcy złotych, Assistance Zdrowie czy Szybka Pomoc.

Pakiet Dziecko można skonstruować samodzielnie, włączając do niego dostępne w ofercie produkty. A są to:

NNW Dziecko (z sumą ubezpieczenia 15 tys. zł, 25 tys. zł, 50 tys. zł i 100 tys. zł), obejmujące ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na zdrowiu, wstrząśnienie mózgu, pobyt w szpitalu, śmierć dziecka), ale też zachorowania na sepsę oraz inwazyjną chorobę pneumokokową;

Na co warto zwrócić uwagę? Uszczerbek na zdrowiu nie musi być trwały. Wypłata świadczenia odbywa się na podstawie dokumentów medycznych bez konieczności czekania na zakończenie leczenia. Co ważne, ochrona działa również w przypadku nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas amatorskiego uprawiania przez dziecko sportów.

Assistance Zdrowie - pakiet medyczny dla dziecka - obejmujący w przypadku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku konsultacje telefoniczne z pediatrą przez całą dobę 7 dni w tygodniu, organizację i pokrycie połowy kosztów wizyty u lekarza specjalisty, a także zorganizowanie i pokrycie po nieszczęśliwym wypadku wizyty u rehabilitanta oraz organizacja i pokrycie kosztów wizyty u psychologa.

Assistance – Szybka Pomoc, w którego zakresie znajduje się m.in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku - organizacja i pokrycie kosztów (do ustalonych limitów) leków i sprzętu rehabilitacyjnego, zorganizowania i pokrycia kosztów korepetycji dla dziecka, jeżeli z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku dziecko jest nieobecne w szkole dłużej niż 7 dni, a także do zapewnienia łóżka szpitalnego dla prawnego opiekuna dziecka, które w wyniku wypadku lub choroby musi przebywać w szpitalu.

Przykładowe koszty:

NNW – dla wybranej sumy ubezpieczenia 50 tys. zł – składka 124 zł Warto wiedzieć: W standardowym zakresie ubezpieczenia LINK4 Dziecko, bez dodatkowej składki dostępne są także:

pokrycie kosztu leków związanych z leczeniem choroby spowodowanej ugryzieniem lub ukąszeniem przez owada, lub kleszcza (do 2 tys. zł)

wypłata jednorazowego świadczenia w związku z zachorowaniem na sepsę lub inwazyjną chorobę pneumokokową, a także w przypadku wstrząśnienia mózgu (w wysokości 1 tys. zł za każde zdarzenie)

wypłata jednorazowego świadczenia (w wys. 1 tys. zł) w wyniku zachorowania na COVID-19, a także wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19 (do 2 tys. zł).

