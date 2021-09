FIA Rally Star w Polsce z Mazdą MX-5 Cup

Polskie eliminacje do projektu Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA Rally Star odbędą się już za trzy tygodnie, 25 i 26 września na Torze Modlin. Uczestnicy wydarzenia będą mierzyć się w Mazdach MX-5 z cyklu wyścigowego Mazda MX-5 Cup Poland

Projekt FIA Rally Star, którego celem jest poszukiwanie utalentowanych kierowców rajdowych, jest skierowany do młodych osób w wieku od 18 do 26 lat. W pierwszym etapie daje on możliwość wybrania ścieżki rywalizacji motorsportowej „Slalom Samochodowy” oraz e-sportowej „Wyzwanie Digital”. Platformą rywalizacji e-sportowej jest gra WRC 9 z dodatkiem FIA Rally Star DLC. Etap ten, w Polsce organizowany przez Polski Związek Motorowy (PZM), ma na celu wyłonienie podstawowej grupy talentów, które zakwalifikują się do dalszych eliminacji na poziomie kontynentalnym, a następnie światowym. Kolejny krok to szkolenie i wspieranie przez FIA przyszłych gwiazd Rajdowych Mistrzostw Świata.

Pierwsza część ścieżki „Wyzwanie Digital” online jest już w Polsce zakończona i finaliści spotkają się na Torze Modlin rywalizując na symulatorach firmy Ragnar Simulator, promotora PZM Mistrzostw Polski Digital Motorsport.

Uczestnicy polskich eliminacji w ścieżce „Slalom Samochodowy” będą mogli rywalizować w profesjonalnych samochodach wyścigowych. Partnerem projektu w Polsce został organizator pucharu Mazda MX-5 Cup Poland, firma Unitel Motorsport, co oznacza, że uczestnicy pokonają slalom właśnie legendarnymi Mazdami MX-5!

Rejestracja na „Slalom Samochodowy” jest otwarta do 21 września: https://pl.fiarallystar.com/pl

Mat.Pras./KG